“Deshilando” el NUEVO video de Cuásar

Apostando a constantes lanzamientos de material audiovisual para cerrar un año musical fenomenal, Cuásar llega con el video de “Deshilando”, que resume el poderoso talento de esta banda de música rock que cada día logra mayor atención en la escena musical de nuestro país. La producción audiovisual más arriesgada de la banda se suma a la serie de lanzamientos que viene ofreciendo la agrupación a sus fans. “Deshilando” se encuentra disponible en el canal de YouTube de la agrupación.

Cuásar, banda barquisimetana que nació en el año 2014 no deja de sorprendernos. En el 2020 su nominación a los Premios Pepsi Music como Mejor Video Rock y el lanzamiento de su disco En La Vía, generaron buenas noticias para todos los seguidores del rock venezolano. La banda está conformada por Larry Dávila (voz principal y guitarrista), Eleazar «Tito» Vargas y Jossmer Ángel (guitarras y el sintetizador), Ska Ángel (batería) y Neville Sánchez (bajo).

Los músicos que en múltiples entrevistas comentan que este periodo de distanciamiento social lo han aprovechado para crear y consolidar su música, comenzaron un recorrido que da un cierre maravilloso al año. Con la presentación de varios videos de sus temas en acústico; Cuásar ahora nos presenta el video oficial de su tema “Deshilando” bajo la dirección, producción y edición de Cuásar producciones, junto a los actores Eleazar Vargas y Elena Díaz.

Cuásar, se ha mantenido muy activa en este 2020, pese a todos los acontecimientos, en palabras de sus músicos, “…este 2020 nos dio muchas oportunidades y tiempo para reencontrarnos con nuestro orígenes musicales, estar en confinamiento por tanto tiempo se tradujo en un periodo interesante para experimentar, estudiar música, escucharla, recordarla, para organizar ideas y sobre todo para crear. Fue una etapa donde pudimos reforzar nuestras habilidades como músicos y vivir nuevas experiencias cómo grabar completamente desde casa, cosa que jamás habíamos hecho. Los videos lanzados en este cierre de año son el resultado de esto y a nosotros nos encantó el resultado…”

