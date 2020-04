Gobernación del Zulia desmantela banda de militares y civiles que vendían gasolina en dólares

La Policía del Zulia desmanteló una banda de militares y civiles que vendían gasolina en dólares. En una operación realizada por funcionarios del Servicio de Investigación Penal del estado Zulia (Sipez), donde se detuvieron varios oficiales y efectivos militares, además de un policía, el administrador de la estación de servicio ,y los «bomberos» y el «contacto» que recibía el dinero extranjero en efectivo, fue desmontada una banda de traficaba gasolina en dólares para individuos que pagaban hasta $100 por «tanquear».

De acuerdo con el secretario de seguridad ciudada, Lisandro Cabello, el modus operandi, comenzaba al contactar a un comerciante extranjero en el Mercado Las Pulgas, el mismo al recibir el dinero llamaba a los cómplices en la estacion de servicio de El Palotal, ubicada en la vía al aeropueto diagonal al Jardín Botánico, para que le llenaran el tanque al «interesado».

Dicha estación de servicio estaba destinada para colocar combustible a los vehículos que mueven alimentos y medicamentos, pero de la noche a la mañana, empezaron a aparecer vehículos de lujo, según lo declarado por Cabello.

Cabello informó que “un empresario de nacionalidad extranjera, dedicado al ramo del sonido y luminarias, en el mercado Las Pulgas, era el contacto” para quienes querían poner ‘full’ el tanque de gasolina de su vehículo en El Palotal.

Dijo que los interesados, unos de ellos ya detenidos, “pagaban 100 dólares para que les llenaran el tanque” al empresario quien era el que tenía “contacto con el administrador de la bomba”.

Por día, atendían entre 80 y 100 vehículos y por esta operación, el encargado de (la bomba) El Palotal, “recibía un porcentaje de entre 200 y 300 dólares; y a los bomberos (también aprehendidos) le daban 5 dólares por vehículo”.

En total obtenían entre “7.800 y 10.000 dólares diarios por la venta”, añadió.

“En dos minutos confesaron lo que hicieron”, agregó Cabello, quien adelantó que los apresados pagarán no menos de 5 años por este delito y sin ningún tipo de beneficio.

Por este hecho, señaló Prieto, Gobernador del Zulia, quedaron detenidos el administrador de la ‘bomba’ y 14 ciudadanos, (y retenidos ) 10 vehículos, “que no son LTD, ni Caprice, ni Malibú”, 10 teléfonos y un dinero que se encontró en dólares y en bolívares”.

Asimismo anunció que investigarán otras estaciones de servicio incluyendo la del municipio Jesús Enrique Lossada. La Fiscalía ya tiene conocimiento del caso de la banda de militares y civiles que vendían gasolina en dólares.

