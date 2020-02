Despliegue de seguridad brindará resguardo en los Carnavales Maracaibo 2020

Desde la Plataforma Tecnológica Mayor General Almidien Moreno Acosta, ubicada en la Circunvalación 1, se inició este 21 de febrero el Despliegue de Seguridad Carnavales 2020, para garantizar el resguardo en estas fiestas a los visitantes y habitantes de Maracaibo y del resto del Zulia.

En la actividad estuvo presente el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova; la ministra de Los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez; el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto; el comandante de la REDI Occidente, M/G Ovidio Delgado y otras autoridades municipales, regionales y nacionales.

La capacidad operativa en este despliegue y dispositivo será de 5.463 funcionarios, entre los cuales se destacan 1.620 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 3.264 oficiales policiales y 579 funcionarios de Protección Civil, Bomberos, ONA, personal de salud y prevención del delito. Además de 456 unidades móviles de seguridad, como: motos, lanchas, radio patrullas, clínicas móviles, aeronaves y ambulancias.

En este sentido, Casanova detalló que la municipalidad desplegó 250 oficiales de Polimaracaibo y 81 estudiantes de la academia de esta policía municipal, además de 12 unidades radio patrullas, 10 remolques y 44 unidades motorizadas.

También agregó que 80 efectivos bomberiles del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, estarán desplegados en los distintos puntos de disfrute dispuestos por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, con 6 motos, una ambulancia, 4 camiones de supresión y una unidad de rescate.

Asimismo Protección Civil Maracaibo tendrá prestos a 90 funcionarios, más 12 voluntarios, 15 integrantes de la Brigada Juvenil y 3 perros entrenados de la Brigada Canina, además de 1 unidad móvil de rescate y 5 unidades motorizadas.

Casanova aseguró que este despliegue involucra a todas las fuerzas de seguridad y orden público del Estado, en este caso en la zona metropolitana, para ofrecerle al pueblo espacios de paz y de tranquilidad, para compartir con la familia durante las fiestas de carnaval.

El Burgomaestre aprovechó para invitar a la agenda de actividades que se diseñó en la capital zuliana para los Carnavales Maracaibo 2020, pa’ que todos gocemos. «Hoy viernes tenemos la elección de la Mini reina infantil de Carnaval, en la Plaza de la República; el domingo, el gran Desfile de Carnaval, en la recuperada avenida 5 de Julio y los días lunes y martes, conciertos preparados en la Vereda del Lago. Todos los espacios recuperados e incluso en las parroquias del oeste vamos a tener actividades para el disfrute de la familia, sobre todo de los niños y niñas, con seguridad.

Por su parte Prieto destacó que con este despliegue se brindará a través de la seguridad tranquilidad durante estas fiestas en todo el estado Zulia. Además aseguró que las autoridades serán muy rígidas con aquellas personas que no cumplan con norma de cero consumo de alcohol en el estado Zulia.

NOTA DE PRENSA

—

Oficina de Comunicación e Información

Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

Despliegue de seguridad brindará resguardo en los Carnavales Maracaibo 2020 was last modified: by

En : Gobierno