Dessireé Richard llega al mundo de la bachata con su emotivo sencillo ‘Tarde Lo Conocí’

Santo Domingo, República Dominicana. – La talentosa cantante venezolana Dessireé Richard presenta su primer sencillo, «Tarde Lo Conocí», con el que busca dejar su huella en el mundo de la bachata. Esta emotiva reinterpretación de un icónico clásico vallenato, originalmente compuesto por Omer Geles y popularizado por la legendaria Patricia Teherán, llega ahora con un toque fresco y renovado en bachata, destacando el estilo único de Dessireé.

Desde su niñez, Dessireé ha estado profundamente conectada con el arte y la música. “A los 9 años canté por primera vez en público, y desde entonces supe que la música sería mi camino. Siempre he sentido una conexión especial con las canciones de Patricia Teherán, y cuando surgió la oportunidad de grabar este tema, supe que debía rendirle homenaje. Aunque al principio hubo algo de resistencia, logré convencer a David Paredes, un destacado productor dominicano, de que le diéramos un giro bachatero», comenta la artista.

David Paredes, quien proviene de una familia con una rica tradición musical en la bachata, aportó su vasta experiencia para fusionar el sentimiento del vallenato con la esencia de la artista. “El resultado es un sonido fresco y auténtico, que transmite mis emociones y la profundidad de la letra. La bachata me permite conectar con el público de una manera única», asegura Dessireé.

«Tarde Lo Conocí» ya está logrando un impacto notable en la radio venezolana y comienza a abrirse camino en el mercado dominicano. La artista tiene previsto realizar una gira promocional por República Dominicana, además de grabar el video musical que acompañará la canción. Con su mirada puesta en consolidarse como una de las voces más importantes del género, Dessireé busca ganarse el respeto de los grandes exponentes de la bachata y posicionarse como una embajadora internacional del género.

Con una voz potente y una presencia única, Dessireé Richard no solo aspira a conquistar al público dominicano, sino que también tiene la mirada puesta en otros mercados de habla hispana, como Ecuador, México y Estados Unidos, donde su sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales.

«Estoy muy emocionada por compartir mi música con el mundo y conectar con las personas. Este es solo el principio de una hermosa aventura», concluye la artista.

Dessireé Richard llega al mundo de la bachata con su emotivo sencillo 'Tarde Lo Conocí'

