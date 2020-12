“Destino” una mezcla de sonidos urbanos románticos en la voz de Keko Burgos

El artista está de vuelta, pero en esta ocasión con una propuesta musical urbana cargada de sentimientos titulada “Destino”. El tema viene bajo la producción de Gabo Music, Neel Music y Rohu Music de la mano de D’Chamos Récords, trabajado en Venezuela, Perú y Colombia.

«Destino», está disponible en las plataformas digitales más importantes, tales como: Spotify, Deezer, Amazon, Shazam, YouTube Music, iTunes, Apple Music, Tidal, Pandora, Claro Música, Google Play, Vevo.

En paralelo a su nuevo tema promocional Keko Burgos promociona su nueva imagen como cantante de música tropical, de la mano de su Manager Alexandra Henríquez productora musical bajo el formato de Crossover Party para disfrutarlo en Eventos y festejos privados en la ciudad de Medellín y a nivel internacional.

El intérprete ha tenido la oportunidad de llevar su música a los medios de comunicación de Colombia, contando con gran aceptación por parte de los mismos.

Conoce más de Keko Burgos visitando sus redes sociales @Keko Burgos

