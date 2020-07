Estos son los mejores Destinos Turísticos Recomendados para Viajar en Septiembre.

ISLANDIA, uno de los destinos más impresionantes que se pueden visitar, cuando ya hemos visto todo, ir a Islandia nos dice lo contrario, muchas películas de hollywood utilizan los paisajes de Islandia en sus metrajes cuando necesitan escenas de naturaleza indómina, inmesa y bella.

LA RIOJA, ESPAÑA. El calor poco a poco va desapareciendo para dar paso al otoño y, con él, es momento de vendimiar, de comenzar un año más con el proceso de fermentación de los caldos. Así pues, ¿qué mejor que una escapada a una de las tierras españolas con mejores vinos?

GALWAY, IRLANDA.- A finales de mes tiene lugar el Festival Internacional de la Ostra y el Marisco (galwayoysterfestival.com) en Galway, un evento ideado por el hostelero Brian Collins para alargar un poco más la temporada vacacional. Fundamental es su baile de gala, el campeonato de apertura de ostras y el Guinness Oyser Trail, un tour por pubs en los que degustar moluscos y cerveza negra.

MENORCA: Muchos conocen La Palma de Mayorca, pero pocos a Menorca una de las islas baleares de España. Sus espectaculares playas y calas son reclamo suficiente para coger fuerzas antes de la vuelta al cole, o para sobrellevar mejor la reincorporación al trabajo con una escapada de fin de semana. Pero las playas no son su único aliciente. Practicar submarinismo, windsurf, recorrer una de sus muchas rutas senderistas, explorar la isla a caballo, pasear por alguno de sus pueblos como Mahón o Ciutadella y probar con una de sus rutas gastronómicas son solo algunas de las opciones que tienes a tu disposición.

GRECIA.– Un destino de imprescindible visita sí, pero mejor si es en septiembre, porque es en este mes cuando las temperaturas dejan de ser tan sofocantes, los vuelos bajan ligeramente sus precios y se reduce el turismo de masas lo que permite exprimir el país aún más.

MUNICH.- Celebra, cada año, el Oktoberfest (oktoberfest.de/en), un evento que da comienzo a finales del mes y que se prolonga durante 15 días. El campo de Theresienwiese, al oeste de la ciudad, acoge cerca de 6 millones de personas en la que es su celebración más popular. Desfiles de trajes tradicionales, conciertos al aire libre y, por supuesto, mucha cerveza, eso es lo que te espera en las 14 carpas que se instalan.