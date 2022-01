Prensa CZGNB-44

Para minimizar los contagios por Covid-19, uniformados del Destacamento de Seguridad Urbanda (Desur-Guarenas, Guatire), del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44) llevan a cabo jornadas de perifoneo y concientización en distintas zonas de la población de Guarenas.

Dando cumplimiento a los planes emanados del comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez los uniformados vienen realizando la concientización de las personas sobre la importancia de usar el tapabocas de manera correcta, mantener la distancia social y el lavado frecuentes de las manos.

Esta semana se han venido visitando distintas comunidades, zonas comerciales y el terminal de Guarenas, donde se ha hecho énfasis en la importancia de las medidas preventivas ante la llegada de la nueva variante.

Sumado a los planes de concientización, los uniformados del Desur-Guarenas, siguen con las acciones operativas. En el sector Cogollal del municipio Plaza fue retenida una moto, que al momento de la revisión presentó irregularidades en los seriales.

En el marco de las operaciones de lucha contra los grupos delictivos los centinelas del CZGNB-44, continúa con operativos y dispositivos incrementando la presencia a lo largo y ancho de la entidad mirandina, a fin de brindar paz y tranquilidad a sus ciudadanos.

Desur activa operativos preventivos en los ejes Altos Mirandinos y Valles del Tuy

