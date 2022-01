Desur activa operativos preventivos en los ejes Altos Mirandinos y Valles del Tuy

Prensa CZGNB-44

Para seguir frenando los hechos delictivos y brindar mayor seguridad, efectivos de los Destacamentos de Seguridad Urbana de Los Teques y Charallave (Desur), del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), continúan con los dispositivos preventivos en las jurisdicciones de los Altos Mirandinos y Valles del Tuy.

Por instrucciones del comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez se continúan los despliegues de chequeo de personas y vehículos, patrullaje inteligente, logrando así mantener los índices delictivos a raya.

Durante los operativos, efectivos del Desur-Los Teques brindaron apoyo vial a un conductor cuyo vehículo presentó un desperfecto mecánico, cuando transitaba por la carretera Panamericana, a la altura del Kilómetro 11.



