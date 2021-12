Desur activó jornada de perifoneo y concientización de las medidas de bioseguridad en Los Teques

Prensa CZGNB-44

Con la finalidad de reforzar las medidas preventivas y bioseguridad contra el Covid-19, funcionarios del Destacamento de Seguridad Urbana en Los Teques (Desur-Los Teques), activaron un operativo en toda la capital mirandina de perifoneo de concientización.

Siguiendo con los planes emanados del Comandante del Zona Operativa de Defensa Miranda (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez y el Comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, los castrenses activaron el dispositivo en toda la ciudad de Los Teques.

Durante los recorridos, los centinelas recordaron a los ciudadanos el uso correcto del tapabocas, la distancia social, sobre todo en las zonas de mayor concentración de personas, haciendo énfasis en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio y propagación del Covid-19.

