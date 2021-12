Desur capturó a dos por hurto en Intevep de Los Teques

Prensa CZGNB-44

En el sector El Nacional de Los Teques, fueron detenidos dos hombres, identificados como Eliécer Leonel Arteaga Merza y Leonardo Alberto Peña Toro fueron aprehendidos por efectivos del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur-Los Teques), del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44).

Dando cumplimiento a los operativos de seguridad ciudadana, direccionados por el Comandante de la Zona de Defensa Integral en Miranda (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez en conjunto con el comandante del Czgnb-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, los efectivos del Desur se encontraban patrullando en el mencionado sector, cuando avistaron la actitud sospechosa de los hombres por lo que le dieron la voz de alto.

Al momento de hacer el chequeo, les incautaron varios potes que contenían aceite lubricante, presuntamente proveniente del hurto en vehículos y maquinaria en la sede de Intevep, además a los dos ciudadanos les decomisaron dos armas blancas.

Ambos detenidos pasaron a la orden del Ministerio Público (MP), del estado Miranda.

NDP

Desur capturó a dos por hurto en Intevep de Los Teques was last modified: by

En: Noticias Nacionales