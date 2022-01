Desur-Charallave apoyó en jornada de vacunación contra el Covid-19

Prensa CZGNB-44

Efectivos del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur-Charallave), del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), brindaron apoyo durante la jornada de vacunación que se realizó en el Puesto de Atención Social e Integral Dr. José Gregorio Hernández en Santa Lucia, del municipio Paz Castillo.

Cumpliendo con las instrucciones emanadas del Comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, de reforzar los planes preventivos para frenar los contagios por Covid-19, dispuestos por el presidente Nicolás Maduro, los uniformados vienen apoyando las jornadas de vacunación y preventivas sobre concientización de las medidas de bioseguridad.

Se conoció que durante la jornada se atendieron más de 60 personas, a quienes los efectivos del Desur-Charallave, además les recordaron la importancia de cumplir las medidas preventivas, como el uso correcto del tapabocas, distanciamiento social, y el lavado frecuento de las manos; también les mencionaron algunos de los síntomas y como cuidar de su familia.

Por su parte, el General de Brigada Félix Arnos Rodríguez expresó que desde el CZGNB-44 se vienen sumando a los planes de seguridad, los de prevención para afianzar las jornadas de salud y sobre el cumplimiento de las medidas de bioseguridad contra el contagio del Covid-19.

