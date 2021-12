Desur-Charallave arrestó a prófugo de la justicia

Prensa CZGNB-44

Un hombre solicitado por el ente judicial fue capturado por funcionarios del Destacamento de Seguridad Urbana de Charallave (Desur-Charallave), pertenecientes al Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44).

Cuando los efectivos se encontraban dando cumplimiento a los planes en materia de prevención contra los índices delictivos emanados del Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez en conjunto con el comandante del Czgnb-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, vieron la actitud evasiva del ciudadano, por lo que le dieron la voz de alto.

En el procedimiento efectuado en Santa Teresa del Tuy, los funcionarios procedieron a revisar a través del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), los datos de Luiyi Gabriel Peña Prada se le detectó el requerimiento del Juzgado Décimo Octavo de Control de fecha 18 de mayo del 2017.

El detenido fue puesto a la orden del Ministerio Público del estado Miranda, para que continúe el procedimiento respectivo.

