Desur-Charallave neutralizó a alias “El Negro”

Durante la ejecución del Plan Navidades Segura 2021, funcionarios del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur-Charallave), del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolvarina, neutralizaron a un peligroso sujeto, que portando arma de fuego, enfrentó a la comisión, la noche del martes 7 de diciembre.

Cuando los castrenses se encontraban dando cumplimiento a los dispositivos de patrullaje y búsqueda, atendiendo la denuncia de los vecinos del sector La Estela en Santa Lucia de los Valle del Tuy, sobre la presencia de sujetos fuertemente armados, se encontraron con un hombre, que al ver la comisión, sacó un arma de fuego y empezó a disparar, por lo que se inició un enfrentamiento.

En el intercambio de disparos, el hombre apodado “El Leo”, de la banda “Los 300”, resultó herido, por lo que fue trasladado al centro médico más cercano, donde luego de su ingreso falleció. Al momento del enfrentamiento el sujeto no portada documentos de identidad.

En el lugar del suceso, se incautó un arma de fuego, tipo escopeta, calibre 12, sin seriales, ni marca, además de dos cartuchos sin percutir, y uno percutido.

Estas acciones se hacen llevando a cabo los planes de seguridad emanados del Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez en conjunto con el comandante del Czgnb-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez en aras de garantizar la paz y tranquilidad de los ciudadanos.

