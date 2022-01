Desur ejecutó dispositivo preventivo en terminales y metro de Los Teques

Prensa CZGNB-44

Para brindar seguridad y acompañamiento a los usuarios de transporte público en Los Teques, municipio Guaicaipuro, funcionarios del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur-Los Teques), del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), activaron un dispositivo especial.

El operativo se llevó a cabo en los puertos terrestres de La Hoyada, Los Lagos y en las estaciones del Metro de Los Teques, donde cumpliendo con las instrucciones emanadas del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, chequearon a las personas y los vehículos.

Además, durante la jornada efectuada durante este fin de semana en la capital mirandina, los castrenses del Desur, concientizaron a las personas sobre la importancia de cumplir las medidas de bioseguridad, por prevención del Covid-19.

Desur ejecutó dispositivo preventivo en terminales y metro de Los Teques was last modified: by

En: Noticias Nacionales