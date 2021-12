Prensa CZGNB-44

Uniformados del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur-Los Teques), llevaron a cabo un operativo de seguridad y prevención en materia de Covid-19, en las unidades de transporte público que transitan en el municipio Guaicaipuro.

Durante el dispositivo los uniformados al mando de la Teniente Coronel Emily Casanova, verificaron que los usuarios y conductores del transporte pública hicieran el uso correcto del tapabocas y la distancia social, así como recordaron la importancia de cumplir las medidas de bioseguridad para prevenir contagios por Covid-19.

Estos planes preventivos se suman a los distintos operativos en materia de seguridad ciudadana que se ejecutan bajo la supervisión del Comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez.

Con estas jornadas se busca concientizar a las personas sobre las medidas de bioseguridad para fortalecer la lucha contra el Covid-19 y garantizar unas navidades.

@mirandaczgnb44

@fmar71

Desur llevó jornada de concientización preventiva de Covid-19 a unidades de transporte de Los Teques was last modified: by

En: Noticias Nacionales