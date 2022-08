Detectan al menos dos nuevos casos de Viruela del Mono en Venezuela

CARACAS, VENEZUELA.- Dos nuevos casos de Viruela del Mono un proveniente de Brasil y otro proveniente de Perú fueron detectados por las autoridades sanitarias venezolanas recientemente.

El gobierno venezolano indicó que los elementos contagiados se encuentran aislados y se les está prestando la atención adecuada.

¿Qué es la Viruela del Mono?

La viruela del mono también es conocida como viruela símica, es una enfermedad de tipo viral que se contagia de animales a humanos.

¿Como se contagia la Viruela del Mono?

Contacto cercano. La viruela símica o del mono puede propagarse a cualquier persona por medio del contacto cercano, personal y, con frecuencia de piel a piel, lo que incluye: Contacto directo con el sarpullido, las costras o los líquidos corporales de la viruela símica o del mono de una persona que tenga la enfermedad

¿Cuales son los síntomas Viruela del Mono?

Las personas con viruela símica o del mono presentan un sarpullido que podría ubicarse en el área genital o cerca (pene, testículos, vagina y labios vaginales) o en el ano (agujero del trasero), pero que también podría aparecer en otras partes del cuerpo, como las manos, los pies, el pecho, la cara o la boca