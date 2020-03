Detenido en Maracaibo por descargar un camión de gasolina de PDVSA en su casa.

Un hombre que “descargaba en su vivienda, clandestinamente, combustible en envases plásticos» fue denunciado por vecinos del sector El Rodeo, ubicado en la parroquia Domitila Flores, ante el Equipo de Respuesta Especial (ERE) del Cpbez.

Tras la verificación de lo expuesto, el aprehedido dijo ser trabajador de Pdvsa. El procedimiento se hizo la mañana de este martes 24 de marzo.

Señala la instancia policial que los funcionarios fueron hasta el sitio y vieron una gandola (chuto) marca CNHTC, modelo Howo A7, blanco, placas A85CG0S, al que se le veía las siglas de Pdvsa. “Al lado del puesto del conductor del automotor estaba un hombre que se mostró nervioso ante la comisión tratando de evadirla, bajó del vehículo y entró en una vivienda”.

Explica la comisión que entraron a la casa y hallaron vivienda 30 pimpinas con diferentes capacidades entre 20 y 50 litros y una pipa de 180 litros, para un total aproximado de 700 litros de combustible.

El hombre quedó detenido e identificado como Everth Sánchez, quien dijo ser trabajador activo de Pdvsa.

El caso fue notificado al fiscal 24, informó el ERE, a través de una nota de prensa.

