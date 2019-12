Detenidos miembros de Banda de Atracadores en el Aeropuerto La Chinita

Marcaban y robaban a pasajeros que llegaban del exterior: 3 detenidos en «La Chinita».Tres delincuentes, de la banda «Los Caracas», dedicados al robo de pasajeros internacionales que ingresan al Estado fueron detenidos en el aeropuerto La Chinita, de Maracaibo. La aprehensión la realizó personal de la tercera compañía de la GNB, se informó la mañana de este lunes 2 de diciembre. De los hampones se dijo que uno de ellos tenía solicitud por robo agravado y los otros dos contaban con registro policial por homicidio y secuestro. Los funcionarios de la GNB les incautaron un arma de fuego (tipo facsímil), cuatro teléfonos celulares (con elementos de interés criminalístico) , dos relojes y un vehículo marca Chevrolet, modelo Aveo, tipo sedan, celeste, placa AC625GV, precisaron autoridades. «Este trabajo de investigación comenzó aproximadamente a las 1:30 pm del domingo, cuando un maletero, en el área Internacional, aborda al supervisor de guardia. Inició el seguimiento y una vez los pasajeros –que arribaron desde Panamá– retiraban su equipaje y salían eran marcados por estas personas». En ese momento se solicitó apoyo a la GNB e Interpol, resultando detenidos, explicaron autoridades a la prensa.

