Detenidos por el asesinato de un jaguar en el Sur del Lago de Maracaibo

Los aprehendidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público y serán imputados por los delitos de porte ilícito de arma de fuego y cacería de animal en peligro de extinción.

El fiscal general, Tarek William Saab, informó la noche del domingo sobre la detención de cuatro sujetos presuntamente implicados en el asesinato de un jaguar en el Sur del Lago de Maracaibo.

Los hombres fueron identificados como Luis Flores, Jomar Vargas, Rafael Bracho Narváez y Ángel Bracho Narváez (indocumentado), indicó Saab en su cuenta Twitter.

Agregó que fueron puestos a la orden del Ministerio Público y serán imputados por los delitos de porte ilícito de arma de fuego y cacería de animal en peligro de extinción.

En redes sociales circuló un video donde, el presunto cazador del felino muestra el cuerpo del jaguar sobre una mesa alardeando que era el plato para el almuerzo y que le podía guardar al que grababa las imágenes algún corte de carne.

De acuerdo con el Fiscal, el asesinato de este jaguar, una especie representativa de la fauna venezolana, solo puede ser calificado como un “acto criminal inexcusable”.