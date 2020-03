Detenidos seis venezolanos por varios delitos en Ecuador

Seis venezolanos y dos ecuatorianos fueron detenidos en Guayaquil. Los señalan de estar involucradas en asaltos a mano armada cometidos en el centro y norte de esa ciudad de Ecuador.

Un operativo policial simultáneo, llamado Victoria 205, dio como resultado la aprehensión de las ocho personas, informó el sitio web de El Comercio.

«En el video, que se publicó en redes sociales, se observa a la mujer intimidando con un cuchillo a unos de los trabajadores de una distribuidora de equipos tecnológicos ubicada en la ciudadela Vernaza Norte», se lee en el citado portal.

La Policía señaló a la prensa que esa banda se llevó las pertenencias de la víctima y del local comercial.

Entre las evidencias las autoridades decomisaron un revólver, vehículo Chevrolet Aveo, nueve celulares, ocho carcazas de celulares, 16 micas de vidrio, una billetera y una micro SD.

Uno de los ecuatorianos registra un antecedente, el resto no registra delitos en el país.

Los aprehendidos fueron trasladados hasta la Unidad de Flagrancia, dijo El Comercio.

