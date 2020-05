Deuda Pública de Brasil puede llegar al 90% del PBI en 2020

De acuerdo al portal especializado en economía, brasileconomia.com, la deuda pública de Brasil estaría llegando a casi un 100 por ciento del PBI siendo un fuerte déficit para este año 2020.

Deuda de Brasil en relación al PBI

El déficit en las cuentas públicas brasileñas puede alcanzar RS$ 700 mil millones en 2020, lo que, sumado a la fuerte caída del Producto Bruto Interno en el mismo período, debería causar que la deuda pública supere el 90% del PBI. La proyección fue realizada por el Secretario del Tesoro Nacional, Mansueto Almeida. El déficit de RS$ 700 mil millones representaría el 9% del PBI. La deuda pública, que el país había reducido a menos del 76% del PBI el año pasado, ahora puede superar el 90%. Se trata de un pasivo extremadamente alto para un país que no crece, o que crece solo al 1% anual. Si Brasil consiguiera acelerar el crecimiento a tasas del 3% o 4% en el escenario post-pandemia, la relación deuda-pbi podría no ser tan preocupante.

La tendencia del endeudamiento es creciente en prácticamente todos los países latinoamericanos, pero la mayoría de ellos está comenzando desde una posición más fuerte. La deuda de Colombia es de alrededor del 50% del PIB, y la de Chile y Perú en torno al 30%. En sus últimos considerandos sobre la deuda Brasileña la agencia calificadora Fitch sostuvo que el déficit de Gobierno Federal, incluidos los gastos por intereses, puede superar el 13% del PIB este año, casi el doble del promedio del 6,8% para países con la misma calificación crediticia «BB».

Deuda de Brasil en moneda extranjera

Es importante aclarar que la deuda pública brasileña está emitida en su inmensa mayoría en reales. La deuda pública en moneda extranjera no supera el 10% del PBI . A pesar del actual escenario de crisis y aumento del endeudamiento, el país sigue siendo un acreedor externo neto (es decir, los activos en moneda extranjera, como las reservas, exceden los pasivos). Actualmente el Banco Central atesora 327.000 millones de dólares de reservas internacionales, lo que es equivalente a un 18% del PBI y a dos años de importaciones.

