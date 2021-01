Dexter Lit reinventa su camino dentro de la música urbana

El cantante y compositor oriundo de Perú, cosecha el fruto de sus anteriores recorridos dentro del género urbano, ahora presentándose bajo una propuesta que consolida su promesa dentro de los actuales exponentes.

NUEVA YORK, 25 Diciembre 2020.- Brian Díaz es conocido en el medio artístico de la música urbana como Dexter Lit y es un artista que por su capacidad de renovarse utilizando el Trap, Dance Hall o R&B, causa sensación entre los internautas que lo siguen en redes sociales.

Para esta oportunidad, el cantante quiso brindar un regalo de navidad a esos fieles fanáticos que lo apoyan, trayéndoles el tema “Te Pienso”, un sencillo que posee un fuerte y especial significado para él, ya que inspira su sonido en los ritmos del rapero fallecido XXXTentacion.

“Esta canción la hice hace aproximadamente un año, y ahora decido darle un estreno, por los fanáticos que han estado esperando, esa es la verdad. Espero que les guste mucho porque está hecho con las mejores energías, de hecho, me pongo de muy buen humor cuando lo escucho”, revela el artista.

“Te Pienso” está producida por Last Latin Records y Newyorkeeno, renombres conocidos por trabajar con artistas como Nicky Jam, Arcángel o Jowel y Randy; y en ella, se escuchan los beats de un reggaetón clásico que se funde con ritmos contemporáneos, donde la voz de Dexter Lit se vuelve más melodiosa para esta pieza, otorgándole una esencia más romántica que se complementa de manera orgánica con la composición lírica de esta canción.

Desde Nueva York, dónde reside el artista, también agrega que “Te Pienso” viene acompañada de una producción audiovisual que dará a conocer hoy al público. A su vez, anuncia que el estreno de este tema se oficializa con la disponibilidad del mismo en todas las plataformas de música digital.

El videoclip trae a escena vistas panorámicas de la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey, donde una mística de amor juvenil envuelve a sus protagonistas, invitándolos a encontrarse y enamorarse. El rodaje estuvo dirigido por Leo Gmp y el propio Dexter en la localidad de Upstate.

-Sobre Dexter Lit-

Brian Díaz- Dexter Lit- es un músico, nacido en Perú el 8 de abril de 1996, que extendió sus influencias musicales visitando y viviendo en varios países de América Latina. Desde pequeño se interesó por la música y sus quehaceres. Al crecer y llegar a la adolescencia, movido por la ausencia de oportunidades en su país de origen para el momento, se muda a Estados Unidos en un largo y duro recorrido, cruzando como muchos inmigrantes más la frontera de México. Allí es detenido en un retén para menores, donde pasó seis meses sin poder ver a su familia que esperaba del otro lado; al comprobarse su legalidad migratoria, pudo salir y reunirse con sus hermanos. Meses después , Dexter, aún de 14 años, estudiando el High School, conoce a varios músicos que lo inspiraron a descubrirse como artista.

Es allí que ya metido de lleno en la música, comenzó a componer y a adentrarse en el negocio del marketing musical.

En 2016 publicó su primer sencillo titulado “Me Vuelve Loco” bajo el seudónimo ‘Brian Boyzclub’, logrando un nivel de audiencia notable para su debut. Lo cual ratificó la confianza que el joven talento apuesta a su propuesta dentro de lo urbano.

