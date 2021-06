En Utah, Condado de Salt Lake proclama este próximo 5 de Julio del 2021 “Día de la Independencia de Venezuela y día del Inmigrante Venezolano”

Condado de Salt Lake.

Alcaldía y Concejo Metropolitano Americano se unen para proclamar 5 de Julio como “Día de La Independencia de Venezuela y día del Inmigrante venezolano”

Prensa Avautah

Utah 6/28/21

La comunidad venezolana que reside en Utah, ciudad ubicada en los Estados Unidos de América. Se llenará de júbilo este 29 de junio, debido a que las autoridades del cuerpo Legislativo han tomado la decisión de apoyar a los ciudadanos venezolanos.

Se unen a la iniciativa de las millones de voces que exigen libertad para este país suramericano, es importante destacar que el próximo 5 de julio es una fecha histórica para el pueblo venezolano, en el año 1.811, se proclama la firma de la Independencia de la Corona de España.

En el marco de celebrarse 210 años de este acontecimiento el Concejo Metropolitano del Condado de Salt Lake, proclama este próximo 5 de Julio del 2021 “Día de la Independencia de Venezuela y día del Inmigrante Venezolano”, representantes de la Asociación Americana Venezolana de Utah -Avautah -, esperan que la proclamación sea aprobada de forma unánime por el Concejo del Condado y firmada por la Alcaldesa Jenny Wilson.

Carlos Moreno, portavoz de la Asociación Venezolana Americana de Utah y precursor de esta iniciativa dijo que, “esta proclamación es la primera en su naturaleza de un condado fuera del estado de la Florida y servirá como un instrumento para la comunidad en general del estado de Utah para entender la situación que viven los venezolanos dentro y fuera de Venezuela”.

La semana pasada el alcalde de la ciudad de Orem – Utah proclamó este próximo 5 de julio del 2021, día de La Independencia de Venezuela, y apoyo al Inmigrante venezolano dos acontecimientos importantes en dicha proclamación.

Por su parte, Carlos Moreno, dio a conocer la buena noticia a la comunidad venezolana en Utah, mediante su cuenta en la red social de Instagram @cmorenod, la misma que fue recibida con positivismo entre los connacionales, el representante de Avautah, dijo que, “Los gritos de Libertad serán escuchados en cada rincón y en cualquier época que ciudadanos valientes luchen por ella” .

Según, las estadísticas oficiales de organismos Internacionales como: las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, afirman que, más de 5 millones de venezolanos se han ido de su país de origen de manera forzosa debido a la actual crisis económica y política, situación que ha impulsado la inmigración más grande de la historia de Latinoamérica.

El Concejo Metropolitano de Salt Lake votará por esta proclamación mañana a las 4:00 pm, hora de Salt Lake City, 6:00 pm hora de Venezuela.

Finalmente, Moreno invita a todos los ciudadanos venezolanos y comunidad en general a este acto que, “representa un escenario importante y pieza clave para continuar informándole al mundo lo que sucede en Venezuela”. dijo

