Hoy 31 de Mayo es el Día Mundial Sin Tabaco, aquí explicamos las razones por las que debería considerar dejar de fumar

¿Qué es el Día Mundial Sin Tabaco?

El Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra cada año el 31 de mayo, es una oportunidad para concientizar sobre los riesgos para la salud asociados con el consumo de tabaco y abogar por políticas eficaces para reducirlo. Este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se centra en las tácticas de la industria tabacalera y de la nicotina para explotar a los jóvenes, atrayéndolos y enganchándolos a productos que les causan un daño irreversible.

¿Por qué es importante el Día Mundial Sin Tabaco?

El tabaquismo es la principal causa de muerte prevenible a nivel mundial. Cada año, mata a más de 8 millones de personas, de las cuales más de 7 millones son consumidores directos y 1,2 millones son fumadores pasivos. El consumo de tabaco es un factor de riesgo para una amplia gama de enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades pulmonares crónicas, el cáncer y la diabetes.

¿Qué se está haciendo para combatir el tabaquismo?

La OMS y sus asociados trabajan a nivel mundial para reducir el consumo de tabaco mediante una serie de medidas, que incluyen:

Promover la adopción de políticas eficaces de control del tabaco, como el aumento de los impuestos sobre el tabaco, la prohibición de la publicidad y el patrocinio del tabaco y la adopción de advertencias sanitarias más estrictas.

Apoyar a las personas que quieren dejar de fumar proporcionándoles acceso a asesoramiento y tratamiento.

Aumentar la sensibilización sobre los riesgos del tabaquismo, en particular entre los jóvenes.

¿Qué puedes hacer tú para combatir el tabaquismo?

Si fumas, lo mejor que puedes hacer para tu salud es dejar de fumar. Nunca es demasiado tarde para dejar de fumar y hay muchos recursos disponibles para ayudarte. También puedes ayudar a proteger a los demás del tabaquismo evitando fumar en lugares públicos y hablando con tus amigos y familiares sobre los riesgos del tabaquismo.

Efectos del tabaco en el organismo

El tabaco contiene más de 7.000 sustancias químicas, de las cuales al menos 69 se han identificado como cancerígenas. Cuando se fuma, estas sustancias químicas se liberan en el humo del tabaco y son absorbidas por los pulmones. Una vez en el torrente sanguíneo, estas sustancias químicas pueden viajar por todo el cuerpo y causar daños a casi todos los órganos.

Efectos a corto plazo del tabaco:

Aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial

Dificultad para respirar

Tos

Expectoración

Mareos

Dolor de cabeza

Náuseas

Efectos a largo plazo del tabaco:

Cáncer de pulmón

Enfermedades cardíacas

Accidentes cerebrovasculares

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

Enfisema

Bronquitis crónica

Tuberculosis

Cáncer de boca, garganta, laringe, esófago, páncreas, riñón y vejiga

Problemas de fertilidad

Cataratas

Degeneración macular

Disfunción eréctil

Osteoporosis

Diabetes

Enfermedad de Alzheimer

Envejecimiento prematuro

Efectos del tabaco en el embarazo:

Parto prematuro

Bajo peso al nacer

Defectos congénitos

Muerte fetal

Efectos del tabaco en los niños:

Infecciones respiratorias

Otitis media

Asma

Problemas de aprendizaje

Problemas de comportamiento

Dejar de fumar

Dejar de fumar es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu salud. Nunca es demasiado tarde para dejar de fumar y hay muchos recursos disponibles para ayudarte. Si estás listo para dejar de fumar, habla con tu médico o con un especialista en dejar de fumar.

Los beneficios de dejar de fumar son numerosos e inmediatos, y a largo plazo, mejoran significativamente tu calidad de vida.

Beneficios a corto plazo (en horas y días):

20 minutos: Disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

12 horas: Los niveles de monóxido de carbono en sangre vuelven a la normalidad.

2 semanas a 3 meses: Mejora la circulación y la función pulmonar aumenta.

1 a 9 meses: Disminuye la tos y la dificultad para respirar, mejora la energía y aumenta la capacidad de ejercicio.

Beneficios a largo plazo (en años y décadas):

5 años: El riesgo de accidente cerebrovascular se reduce al de un no fumador.

10 años: El riesgo de cáncer de pulmón disminuye a la mitad, y también el riesgo de cáncer de boca, garganta, esófago, vejiga y páncreas.

15 años: El riesgo de cardiopatía coronaria se reduce al de una persona que no fuma.

Disminuye el riesgo de: Coágulos de sangre en las piernas. Disfunción eréctil. Problemas durante el embarazo, como bebés nacidos con bajo peso, parto prematuro, aborto espontáneo y labio leporino.

Mejora la salud en general: Aumenta la esperanza de vida. Mejora el estado de ánimo y reduce el estrés. Fortalece el sistema inmunológico. Mejora el sentido del gusto y el olfato. Dientes más blancos y aliento fresco. Ahorra dinero.



Dejar de fumar no es fácil, pero es posible.!

Le invitamos a consultar los siguientes recursos adicionales sobre el tema:

https://medlineplus.gov/spanish/smoking.html

¿Cómo dejar de fumar?, consejos de ex-fumadores

100 razones para dejar de fumar, Organización Panamericana de la Salud

Línea gratuita para dejar de fumar: 1-800-662-2237, Sitio web de la Sociedad Americana del Cáncer: https://www.cancer.org/es/cancer/prevencion-del-riesgo/tabaco/guia-para-dejar-de-fumar.html

App para dejar de fumar: Smokefree.gov

