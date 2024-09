Día Nacional del Cacao: Un patrimonio de riqueza y tradición

El 1° de octubre de 2024, Venezuela celebra con orgullo el Día Nacional del Cacao, una festividad dedicada a honrar el valor incomparable del cacao fino de aroma, uno de los tesoros más preciados del país. Esta fecha establecida en 2015 por la Fundación Nuestra Tierra, no solo reconoce la excepcional diversidad genética del cacao venezolano a nivel mundial, sino que también promueve el consumo local, impulsa las exportaciones con valor agregado y fortalece a los cacaocultores, guardianes incansables de este legado.

Una cata que combina arte, historia y sabor

Este año las celebraciones adquieren un matiz especial en Cakawa Chocolates, distinguida por su excelencia en la fabricación de chocolate fino por la Agencia de Valorización de Productos Agrícolas en Francia con dos prestigiosos premios: Medalla Producto Gourmet París 2024. Bajo la dirección de Soraya Achkar y Esther Rojas, expertas con más de una década dedicadas al cacao, la fábrica celebrará esta fecha con una cata exclusiva en su sede ubicada en Altamira.

Explorando el cacao venezolano de la tradición a la excelencia

El cacao ha sido un pilar cultural y gastronómico en Venezuela durante siglos, desde sus plantaciones hasta la elaboración de chocolates gourmet. Este producto ha posicionado al país como líder mundial en cacao fino de aroma, valorado por su calidad excepcional y su influencia en la cocina global.

Una experiencia que va más allá del sabor

En Cakawa Chocolates no solo se ofrecerá una cata sensorial única que resalta los matices del cacao venezolano, sino que también se explorará la historia y la cultura que rodean su producción. La jornada se llevará a cabo a partir de las 4:00 p.m. en la fábrica ubicada en la primera transversal de Altamira con calle San Felipe, en la planta baja de las residencias Mónaco, diagonal a la Plaza Francia. Los asistentes podrán deleitarse con una degustación de cuatro tazas de chocolate caliente con diferentes toppings para recordar que la taza de chocolate caliente es la tradición, quizás, más antigua del país y que cada región la prepara de una manera diferente. Como valor agregado, la quinta taza al estilo francés corre por la casa. El chocolate caliente en sus múltiples variantes es un clásico que evoca confort y calidez en un ambiente íntimo que invita a conectar con la esencia del cacao.

Durante todo el día estarán obsequiando a los asistentes infusiones de cacao y degustaciones de diferentes chocolates. Para más información y reservas, visita @vecakawa en Instagram o comunícate por WhatsApp al +58.412.411.5733.

