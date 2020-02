Enfermedades crónicas continúan siendo un problema de salud

Diabetes amenaza al 34 % de los venezolanos

***En las IX Jornadas Nacionales de Residentes de Medicina Interna realizado en Caracas, se discutieron casos clínicos de pacientes hipertensos, diabéticos y fumadores

Algo más de un tercio de la población venezolana (34,3%) está en riesgo de padecer diabetes, de acuerdo con cifras de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna (SVMI), debido al sedentarismo, la inadecuada alimentación y las alteraciones del peso.

La médico internista Virginia Salazar explica que este grupo de pacientes, también llamados prediabéticos, tienen niveles de azúcar en sangre mayores que el normal y que aunque no llegan a tener cifras para ser diabéticos, sí están a un paso de padecer la enfermedad.

Estas cifras fueron reveladas por el Estudio Venezolano de Salud Cardiometabólica (Evescam) , una investigación realizado por la SVMI entre los meses de julio 2014 y enero 2017, donde se evaluaron al azar, 3.420 adultos de 8 regiones del país.

Cifras de venezolanos hipertensos

En cuanto a estas enfermedades crónicas, la investigación señala que aproximadamente 34,3% de los venezolanos son prediabéticos; 12, 3% son diabéticos y 34,1% tienen tensión alta, es decir, son hipertensos.

“Vemos con alarma cómo ha aumentado la falta de control de muchas enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes y la hipertensión, elevando el riesgo de complicaciones cardiovasculares graves y discapacitantes (infarto cardíaco y cerebral). El paciente hipertenso no siempre es diabético, pero el paciente diabético generalmente es hipertenso y eso aumenta su riesgo cardiovascular”, señala Salazar.

IX Jornadas Nacionales de Residentes de Medicina Interna

Los nuevos medicamentos disponibles y las recientes pautas terapéuticas establecidas por la Asociación Americana y Latinoamericana de Diabetes, así como casos de pacientes hipertensos y diabéticos, fueron temas analizados en las IX Jornadas Nacionales de Residentes de Medicina Interna, organizadas por la SVMI, con el apoyo de laboratorios como McK Pharmaceutical, filial de Calox International de Venezuela.

“Discutimos además casos clínicos de pacientes con enfermedades crónicas, como hipertensión arterial, síndrome metabólico, sobrepeso/obesidad, diabetes, trastornos neurológicos, ansiedad/depresión, todos esos temas se debaten con base en estudios clínicos basados en firme evidencia científica. Con estas actividades pretendemos que los residentes tengan el más actualizado conocimiento y puedan tratar de forma integral y eficiente a sus pacientes.

Salazar menciona el éxodo de los profesionales de la salud como un reto al que debe enfrentarse el gremio, ya que al disminuir un número significativo de médicos adecuadamente entrenados, hay menos disponibilidad de este personal para atender a los pacientes.

A esto se suma el deterioro de la infraestructura hospitalaria, la falta de insumos médicos y de medicamentos junto a los limitados recursos económicos de los cuales dispone la población venezolana para una atención médica digna, asegura la especialista.

“A pesar de las dificultades, todavía hay personas que quieren seguir estudiando medicina, que desean ayudar a sus pacientes y están firmes en el país, por eso mantenemos la educación médica de calidad”.

La actividad académica que organizó la SVMI en Caracas reunió a los mejores residentes de los postgrados de medicina interna de todos los estados del país donde se imparte postgrado de esta especialidad y la empresa McK Pharmaceutical apoyó en la logística de la misma, para su realización.

