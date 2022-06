Diablitos Underwood denuncia falsificación de sus productos en Venezuela, Comunicado

CARACAS, VENEZUELA.- La marca de productos Diablitos Underwood representada en Venezuela por la empresa DIFRESCA C.A. emitió un comunicado al respecto de la falsificación de sus productos el cual presentamos a continuación.

COMUNICADO

A NUESTROS

CONSUMIDORES

Caracas, 05 de junio de 2022

Alertamos a nuestros consumidores dentro y fuera de Venezuela acerca de la existencia de productos que pretenden imitar a Diablitos»‘ Underwood» con denominaciones y empaques similares, y aclaramos que: Diablichos, Diablillos, Untherbood, entre otros, no son producidos por Alimentos Difresca C.A. o por alguna otra empresa autorizada.

Sólo los productos hechos en nuestra planta en Cagua, Estado Aragua, con nuestro talento local, cumplen los estándares de calidad y especificaciones de fórmula de Diablitos»‘ Underwood»», marca líder en el corazón y en la mesa de los venezolanos, donde quiera que se encuentren.

Rechazamos cualquier copia que busque confundir a los consumidores.

Reiteramos nuestro compromiso para mantener la calidad y el sabor original de Diablitos»‘ Underwood’, marca que cuenta con 125 años en el país, y que por generaciones han disfrutado millones de venezolanos, haciendo de ella la mejor forma de comer jamón

ALIMENTOS DIFRESCA, CA