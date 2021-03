Diego a la voz conquista la música popular con «mi final»

COLOMBIA, MARZO 2021. Con su voz imponente y sonido característico DIEGO A LA VOZ ha consolidado su nombre en la industria musical como el nuevo artista popular con mayor proyección nacional e internacional; hoy nos presenta «MI FINAL», tema con que le da la bienvenida a un 2021 que promete llevarlo a lo más alto de los listados musicales.

Este nuevo sencillo del artista paisa es una vez más un tema contundente y con carácter que mantiene la esencia del género con los toques especiales que le brinda DIEGO A LA VOZ, un tema para celebrar la muerte y verla de manera diferente, con el que el artista busca dar de que hablar. «MI FINAL», fue compuesta por el mexicano Josue Raul Cortes Ramirez.

El video de «MI FINAL» se grabó durante un día, en Campo de Paz de la ciudad de Medellín, evocando la muerte y los deseos que tenemos para ese momento, con un final inesperado que logra una reflexión importante sobre la vida. La producción y dirección del video estuvo a cargo de Fercho Velasquez.

DIEGO A LA VOZ, logró trascender de un reality, convertir su tema «SE ME ANTOJA», en un sencillo viral, lograr un crecimiento constante y consolidar poco a poco un público que respalda su propuesta musical, demostrando con hechos y grandes cifras que su voz llegó para quedarse en la cima de la música popular.

Próximamente DIEGO A LA VOZ de la mano de KAPITAL MUSIC, su compañía discográfica, continuará presentando nuevos sencillos y emprenderá una gira a nivel nacional e internacional con la que busca llevar más de cerca a la industria y al público sus canciones, que contienen en cada palabra sentimientos reales en los que cualquier persona se podrá encontrar.

