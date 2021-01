Diego Mena arranca con «La Disco»

Desde Houston, Texas, el cantante mexicano Diego Mena, inició un nuevo año en la industria musical con el estreno de su nuevo tema titulado «La Disco».

Luego de un pausa en su carrera para crear más melodías y nuevas fusiones, Diego Mena presenta «La Disco» con el objetivo de invitar a bailar y disfrutar a todo su público al ritmo del género urbano que lo caracteriza.

«La Disco» se suma al repertorio que Diego Mena desea mostrar, tras el éxito de «Bipolar» que generó muchas alegrías personales y profesionales y tuvo más de 100 mil visualizaciones en YouTube tras producción del mismo Diego y del cantautor Adrián Gallargo.

Este tema está acompañado por un video lyric disponible desde este 08 de enero en todas las plataformas digitales de Diego Mena.

Bajo la empresa de manejo «Con Sentido», Diego apuesta por seguir generando más interacción con quienes disfrutan de su música.

Diego Mena ha sido influenciado desde los 10 años por su padre para entrar en esta industria desde que en su adolescencia llegó a Estados Unidos.

Con «La Disco», Diego Mena coloca todas las cartas para que su música llegue a otras fronteras, siempre manteniendo sus raíces latinas.

Disfruta de «La Disco» en todas las plataformas digitales y sigue a Diego Mena en sus redes sociales como @diego.mena

