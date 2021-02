Diego Mena suma un nuevo single con: «Te aprovechas de mi»

Con «Te aprovechas de mi» el cantante mexicano radicado en Houston, Texas, Diego Mena, suma ya un par de éxitos estrenados en tan poco tiempo del año 2021.

Luego de estrenar «La Disco», Diego decide sorprender nuevamente a su fanaticada con su mezcla de ritmos urbanos y R & B manteniendo su esencia.

«Te aprovechas de mi» es un tema que cuenta con la producción de Christian Camargo (@dimelorandhe), escrito en conjunto por Jonathan Ramos (@dimelojona) y el propio Diego Mena.

El single «Te aprovechas de mi» estará disponible en todas las plataformas digitales, inclusive YouTube, que se estrenará con el formato de video lyric.

«Te aprovechas de mi» y «La Disco», es solo el abrebocas con toda la apuesta musical que Diego Mena y es que el intérprete, asegura estar día a día en un estudio creando melodías y nuevas fusiones.

Con el apoyo de la compañía «Con Sentido» Diego ha logrado en su carrera posicionarse y entrar en las diferentes listas de Spotify con sus canciones.

Diego Mena sigue demostrando el compromiso por su carrera y seguirá trabajando para cautivar y conquistar a sus oyentes.

Disfruta de «Te aprovechas de mi» en todas las plataformas digitales y sigue a Diego Mena en Instagram como: @diego.mena

