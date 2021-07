Digitel amplía su cobertura 4G LTE hasta la isla de Coche

Digitel se convierte en la primera operadora de Venezuela en ofrecer servicios de cuarta generación en esta isla del estado Nueva Esparta, permitiendo a sus usuarios 412 disfrutar de una mejor conexión digital en sus comunicaciones.

Digitel se ha posicionado como la compañía de datos móviles con la mejor plataforma tecnológica del país, ofreciendo a los venezolanos mayor calidad y velocidad de navegación, gracias a un plan de expansión de su huella 4G LTE que ahora llega a la isla de Coche, que permite la conectividad simultánea de hasta 250 usuarios. Este paso, la convierte en la única operadora que ofrece servicios de cuarta generación en la isla.

A propósito de la ampliación del servicio en esta zona, Humberto Gasia, Gerente Regional de Negocios de la Región Oriente de Digitel expresó “nos mantenemos enfocados, impulsando nuestro plan de expansión para llevar tecnología de punta a cada rincón del país. Hoy somos los pioneros en ofrecer a más de 8 mil habitantes y turistas de la isla de Coche una mejor experiencia de navegación gracias a nuestra red 4G LTE, aún con las particularidades de esta región, que se ha convertido en uno de los sitios preferidos para el turismo nacional”.

Esta expansión forma parte de una planificación que alcanza otras ciudades de la región oriental. Específicamente en otras zonas de la isla de Margarita, la compañía de telecomunicaciones activó recientemente cinco nuevas coberturas 4G LTE en Porlamar, Pampatar, Juan Griego, Península de Macanao y Playa El Agua, con las cuales abarca aproximadamente el 90% de su territorio; mientras que, en el estado Anzoátegui, están radiando cinco nuevos sitios: Lechería, Puerto La Cruz, Barcelona, Guanta y Puerto Píritu. Por su parte, en el estado Sucre se amplió la cobertura en Carúpano y Cumaná. En esta última ciudad, se esperan colocar más nodos antes de finalizar el año para alcanzar el 100% de cobertura.

Gracias a la red 4G LTE de Digitel los venezolanos pueden acceder a contenidos digitales como películas, series, juegos, música y videos, con baja latencia y mayor velocidad; disfrutar de una mejor experiencia al conectarse con su familia y amigos o al trabajo remoto, estudios y cursos on-line que se han hecho más importantes en estos tiempos de pandemia.

Los usuarios que deseen navegar en la red de cuarta generación deben contar con una USIM, asegurarse que su dispositivo con tecnología 4G LTE cumpla con las bandas Digitel, banda 3 en 1800 MHz y banda 8 en 900 MHz y mantenerlo configurado correctamente en la red, así como estar en una zona de cobertura LTE. Los detalles se encuentran en la página web Digitel.com.ve

