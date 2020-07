Digitel brinda a los jóvenes sus primeras oportunidades laborales con su participación en la Feria de Empleo y Pasantías UCAB

Aquellos que estén interesados en formar parte del capital humano de la operadora y no tuvieron oportunidad de participar en la Feria, pueden postularse en la sección Empleo 412 del portal web: digitel.com.ve

Del 24 al 26 de junio Digitel participó nuevamente en la Feria de Empleo y Pasantías UCAB, esta vez en su primera versión online, una iniciativa que ofrece a los estudiantes y egresados ucabistas una ventana de contacto laboral con reconocidas empresas del país.

Tanto en este tipo de eventos como a través de su página web, la Corporación presenta oportunidades laborales en dos tipos de programas: el primero es el «Ingeniero Entrenante”, dirigido a estudiantes de Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas o carreras afines. El segundo está conformado por las posiciones de Atención al Cliente, un rol muy importante porque representa el contacto directo con los clientes y la cara de Digitel ante el público.

Asimismo, se ofrece la oportunidad de captación para aquellos estudiantes que estén en sus últimos años de carrera y que deseen participar en las actividades profesionales comprendidas en su programa académico.

Con cada una de estas alternativas se brinda a los jóvenes la opción de iniciar su desarrollo profesional, en un ambiente de innovación y vanguardia tecnológica, que además incluye beneficios competitivos. “En Digitel valoramos y reconocemos el talento venezolano, por ello este año volvimos a participar en la Feria de Empleo y Pasantías UCAB, para ofrecer oportunidades a los asistentes que deseen formar parte de la Corporación. Estamos evaluando postulaciones para cubrir 18 pasantías y otras 39 posiciones, por lo que seguimos recibiendo perfiles a través de nuestro sitio web”, indicó Ernesto Medina, Gerente General de Gestión del Talento Humano.

Tras la experiencia de participar en este evento, Digitel está desarrollando una alianza con la Coordinación de Pasantías de la Escuela de Ingeniería de la UCAB, con la idea de formar pasantes con alto perfil en la posición de Ingeniero Entrenante, que les permita a los estudiantes hacer carrera en la compañía de telecomunicaciones.

Esta Feria, tradicionalmente realizada en las instalaciones del campus de la Universidad Católica Andrés Bello en Montalbán, este año se realizó por primera vez en modalidad virtual, para adaptarse a las condiciones de distanciamiento social impuestas por la pandemia de la COVID-19. En esta edición se incluyeron foros y actividades interactivas a través de redes sociales y otras plataformas digitales.

Para conocer las oportunidades de trabajo y desarrollo en la Corporación, los interesados deben entrar en el portal www.digitel.com.ve y postularse en la sección Empleo 412; también pueden enviar su síntesis curricular a la dirección de correo: coordinacion_captacion@digitel.com.ve

A través de estas acciones, Digitel reafirma su compromiso con el desarrollo del país y en potenciar el talento humano venezolano, posicionándose como una empresa que construye formas de conectar emociones y propósitos, haciendo uso de tecnología de punta para mantener a los usuarios 412 comunicados en todo momento.