Digitel incorpora a BanescOnline y Multipagos Banesco entre sus opciones de recargas y pagos

La operadora incluye nuevas funcionalidades para los usuarios que deseen hacer sus pagos y recargas a través de Banesco, específicamente con la utilización de los portales Multipagos Banesco y BanesOnline, dependiendo de la modalidad de pago que maneje el cliente.

Digitel sigue ampliando sus canales de pago de facturas y recargas en beneficio de sus clientes, ofreciendo dos nuevas opciones para facilitar los procesos de recarga y pago de facturas a través de la banca en línea de Banesco y su plataforma Multipagos Banesco, respectivamente.

Ahora, los clientes Digitel que sean cuentahabientes Banesco pueden recargar el saldo de su línea móvil, fija e internet móvil, así como las de terceros a través de BanescOnline, de forma fácil y rápida. Los usuarios solo deberán ingresar en BanescOnline, seleccionar Digitel en la opción de otros pagos e impuestos, luego la opción prepago, elegir el beneficiario y seguir las instrucciones para realizar el pago.

De igual forma, la operadora ofrece la posibilidad de usar el portal Multipagos Banesco, una nueva opción para el pago de facturas postpago de su línea móvil, fija e internet móvil y la de otros. Este nuevo canal permite auto gestionar los pagos de servicios públicos y privados, de forma rápida, fácil y segura, desde cualquier lugar, permitiendo programar pagos y consultar un directorio en línea.

Con estos canales, Digitel continúa trabajando para ofrecer a sus clientes múltiples alternativas al momento de gestionar los pagos de su línea. Los detalles de estas y otras opciones que ofrece la operadora están disponibles en su página web digitel.com.ve

En: Tecnología