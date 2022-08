Digitel invita a ayuDAR al desarrollo sustentable de la comunidad de Canoabo

Con cada mensaje de texto enviado al número 327 con la palabra DAR, los clientes Digitel darán su aporte a la Fundación Tierra Viva, para contribuir a mejorar la alimentación y calidad de vida de la comunidad de Canoabo, en el estado Carabobo.

Conexión Social Digitel, promueve la recaudación de fondos a través de su plataforma de mensajería de texto, en una nueva edición de la Campaña DAR. En esta oportunidad, para beneficiar a la Fundación Tierra Viva y a su programa de Desarrollo Sustentable “Mercado de Productos Agroecológicos”.

Este programa de la fundación Tierra viva tiene el objetivo de impulsar la producción de frutas, verduras y productos derivados; con la intención de establecer un mercado de productos agroecológicos basados en la conservación del ambiente. Con ello, busca mejorar la alimentación y la calidad de vida de las más de 20 familias de la comunidad de Canoabo del municipio Bejuma, en el Edo. Carabobo.

Para contribuir, los usuarios Digitel deben enviar todos los SMS que deseen desde su línea 412, con la palabra DAR, al número 327, por un costo de Bs. 25,00 más básico, más impuestos. La recaudación se realizará hasta el 15 de septiembre, por lo que la operadora invita a sus clientes a colaborar con todos los mensajes que puedan.

La campaña DAR de Venezuela sin Límites que impulsa Conexión Social Digitel, busca recaudar fondos para distintas obras sociales, utilizando la plataforma de mensajería de texto de Digitel, como parte de las acciones sociales que esta compañía realiza.

Los clientes que realicen el aporte estarán apoyando a Tierra Viva, una organización venezolana, no gubernamental y sin fines de lucro, creada en 1992, que promueve y ejecuta programas de desarrollo sustentable a través de metodologías que conjugan diversas estrategias participativas para recopilar, sistematizar y difundir información local; propiciar la articulación de actores y fomentar acciones organizadas para contribuir a la solución de problemas en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios.

Con esta iniciativa, la operadora reafirma su compromiso social e incentiva la solidaridad de sus usuarios con proyectos que fortalezcan institucionalmente a más organizaciones sociales. Para conocer más detalles, se puede visitar el portal digitel.com.ve, así como, sus redes sociales @digitel412 en Instagram y Digitel 412 en Facebook.