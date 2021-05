“Dime si me quieres” es el titulo del nuevo video de la agrupación Proyecto Uno.

Esta canción es parte del album “Orgánico” que es una producción cargada de fusiones que van desde el merengue hip hop hasta elementos urbanos.

Este tema es autoría de Nelson Zapata, Pavel De Jesus, Ray “Chino” Diaz y Gabriel Torres y fue producido por Manny Beat, Pavel, Ray y Nelson.

Nelson y Pavel ya han colaborado en varios éxitos para Proyecto Uno tales como “El Tiburon” “Another Night” y “Esta Pegao” entre otros. También son parte del equipo de producción de “La Hora De Bailar” del grupo Sandy & Papo

El video fue grabado en Miami por el director Fini Mazza y la dinámica fue bastante colorida y divertida representando un tema que canta al amor.

Twitter/Instagram:@PROYECTOUNO

Facebook: http://www.facebook.com/proyectouno

Blog: http://proyectouno1.blogspot.com/

Reverbnation www.reverbnation.com/proyectouno

Soundcloud: www.soundcloud.com/proyectouno

Dime si me quieres Lo Nuevo de Proyecto Uno was last modified: by

Temas relacionados:

En : Gente