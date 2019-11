Diputado Omar Ávila: “Actualmente los venezolanos necesitamos 20 dólares diarios para vivir”

“Desde nuestra organización política, queremos ratificar una vez más al sufragio como movilizador y catalizador de los procesos de cambio y protesta ciudadana”

Prensa UViVzla. 15.11.19.- El diputado en la Asamblea Nacional por el estado Miranda Omar Ávila, salió al paso a los señalamientos del presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro, que habla de unas “Navidades Felices 2019” en el país, en momentos que los ciudadanos no les alcanza el sueldo ni para cubrir gastos básicos como alimentación, salud, educación y vestido.

“Con qué dinero se podrían celebrar las navidades, pues los únicos que la pasarán bien son los enchufados y sus familiares, que seguramente se irán de viaje y tendrán para darse el gusto de comer hallacas, pernil y ensalada de gallinas en la cene navideña; mientras el pueblo estará en su continuo peregrinar rindiendo las tres lochas que perciben como salario, gracias al empeño de Maduro y su combo en seguir con un modelo económico fracasado y hambreador”. Dijo Ávila.

Aseguró que no puede ser posible la tranquilidad y el bienestar de la gente en una Venezuela que cerrará el año con la mayor inflación, la mayor caída del PIB y la mayor tasa de desempleo del mundo. “En Venezuela todo el mundo sabe cuánto cuesta un dólar, pero no sabemos cuánto vale el bolívar”.

En ese particular hizo un recuento del gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez y expuso que “todavía en la Venezuela de CAP, quien en el año 1974 decreta el salario mínimo, para el momento era el equivalente a 104$, y que en el año 98 el difunto Chávez criticaba de manera reiterativa y alarmante, como bandera y parte de su campaña, que ya para este año el salario mínimo apenas alcanzara para el 50% de la Canasta Básica”.

Destacó que en la actualidad, en esta Venezuela “Socialista y revolucionaria del siglo XXI”, el salario mínimo no alcanza ni siquiera para cubrir el 1% de esta Canasta. “Hoy el 80% de los venezolanos gana menos de 5$ mensuales que no alcanzan para cubrir la cuarta parte de los gastos básicos de un día. Hoy, los venezolanos necesitamos 20 dólares diarios para vivir”.

En ese sentido, justificó las protestas por las reivindicaciones laborales que han venido realizando los gremios y sindicatos, en todo el país. “La protestas por supuesto que son justas, necesarias y sobran razones para protestar, pero dijo, que debe ser pacífica. Los ciudadanos venezolanos no podemos permitir que nuevamente los extremistas y radicales de ambos lados quieran pescar en río revuelto, para llevarnos nuevamente a escenarios de violencia, de guarimbas, de actos vandálicos que termine arrojando más muertos”.

Alegó que su partido rechaza los escenarios violentos, a los cuales siempre desde esa organización política, no solo los han rechazado, sino que jamás los han acompañado. “En Unidad Visión Venezuela no queremos ni un muerto más por protestar; la mayoría del pueblo venezolano no quiere violencia y confía en que de esto se pueda salir con un nuevo ente electoral que permita elecciones honestas. Los llamados a levantamiento, a calle sin retorno, a la batalla final, no serán respaldado, como no fue respaldado el 30A”.

En tal sentido ratificó una vez más, que es el voto como movilizador, como catalizador de los procesos de cambio y como protesta ciudadana, es la única arma de los demócratas.

“El voto siempre será la mejor arma para prender la chispa en contra de gobiernos autoritarios con ínfulas de perpetuarse, por eso invito a que nunca más caigamos en el error de la abstención. Todos los que nos oponemos a este gobierno autoritario debemos aprender varias lecciones que nos ha dado la hermana República de Bolivia; la principal sin lugar a dudas, es que si no logramos el reto de construir la unidad de propósito, nos será casi imposible salir de este régimen”.

Exhortó al presidente del Parlamento a oír al pueblo. “Ojalá el diputado Juan Guaidó escuche, y en su condición de principal líder opositor que es hoy, se abra más allá de las fronteras del G4 (AD, UNT, PJ y VP), y termine de convocar a todos los factores democráticos, como se lo hemos venido planteando durante los últimos meses, y que hemos denominado Encuentro Nacional de la Oposición, para poder lograr una Unidad sincera, sin exclusión, superior, pero sobre todo una Unidad sin chantajes, porque solo unidos y con una estrategia consensuada, es que va a ser posible avanzar de manera firme y determinante contra este régimen”.

Asimismo dijo para finalizar que “Urge que se entienda que la política se construye desde abajo, peleando con lo que se tiene por cada espacio. Y eso toma tiempo y esfuerzo. La comodidad y el inmediatismo, solo nos continuará llevando a más frustraciones, y por ende más diáspora”.

Diputado Omar Ávila: “Actualmente los venezolanos necesitamos 20 dólares diarios para vivir” was last modified: by

En : Política