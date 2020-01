Diputado Omar Ávila: Arrecia el hambre con un sueldo de $3 mensuales

Prensa UViVzla, 11/01/2020.- El secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela, Omar Ávila, fijó posición acerca del primer aumento de sueldo del año, decretado por Nicolás Maduro y cómo sigue siendo insuficiente para los venezolanos, pero hasta que no se corrijan los errores desde la raíz, siempre los aumentos serán cada vez más escasos.

“Avanza enero y ya quedaron atrás aguinaldos, bonos, Petros, vacaciones; la realidad actual, es que arrecia el hambre en la mayoría de nuestro pueblo, con un sueldo de apenas 3 dólares mensuales, mientras sigue la misma pugna entre dos extremos que solo les importa el poder. La mejor muestra, es el querer imponerse a los golpes uno sobre el otro, y de esa manera lamentablemente sigue habiendo un solo perdedor: el pueblo”, señaló el también diputado a la Asamblea Nacional.

Agregó que un ejemplo de los antes expuesto, es que mientras un pequeño sector discute en redes sociales, tratando de defender su posición sobre la Asamblea Nacional, se reiniciaron las actividades escolares y los docentes con un sueldo pírrico que no les alcanza ni siquiera para cubrir los gastos del pasaje, mucho menos para alimentarse; “sin embargo, ahí los tenemos luchando, siguiendo adelante muchos, dando la pelea, la batalla en el país, porque existe la convicción que la educación no puede morir”.

Recordó que en la “mal llamada” cuarta República, lo que era “normal” comer: carne, pollo, lentejas, sardinas, diablitos, pasta; esos artículos pasaron a ser un lujo. “Hoy, en el Socialismo del Siglo XXI, es prácticamente inaccesible para la mayoría de los venezolanos; por el camino que nos lleva este régimen, hasta las arepas con mantequilla y queso terminarán siendo un lujo”.

Asimismo recalcó que desde Unidad Visión Venezuela van a seguir preocupados y ocupados de los problemas que padece la gente, entre ellos: la desnutrición, la muerte de niños en el J.M. de los Ríos, la falta de agua, de luz, la educación, el alza de los precios, el transporte. “En fin, vamos a continuar denunciando y exigiendo que se le den soluciones a los problemas que aquejan a la mayoría”.

Además, el llamado de esta Organización política es a que no regrese otra vez el triunfalismo. “Lo que debemos hacer es organizarnos, a recomponer la unidad de todos sin exclusión, a hacer ese trabajo político de base, para así poder recuperar progresivamente los espacios, diseñando políticas coherentes y unitarias; nuestra invitación además es a oír, sentir y representar a esa Venezuela profunda, que sufre, llora y clama que nos unamos a pesar de nuestras diferencias, para poder salir de esta tragedia a las que nos ha llevado el peor gobierno que hayamos tenido en la historia de nuestro país”.

En tal sentido manifestó que hay que tener claro, que el problema sigue siendo político y no jurídico, “porque más allá de las declaraciones de apoyo, o mejor dicho de la ratificación y reconocimiento a la Asamblea Nacional, será que pasaremos de la narrativa de comunicados, declaraciones de apoyo y reconocimientos de la Comunidad Internacional”.

Ávila también hizo un llamado a la reflexión, porque a su juicio, qué victoria – por pequeña que sea – se estaría celebrando si la mayoría de los votantes se hubiesen abstenido en el año 2015. “Ojalá estos últimos días nos hayan demostrado que solo unidos y organizados se puede avanzar, y que la presión internacional es complementaria”.

Finalmente, a propósito del apoyo internacional, aseveró que la inacción nunca será una opción. “Esta semana tanto el presidente Trump en su rueda de prensa, como Pompeo en su declaración dejaron claro una vez más que el cuento de la invasión, de los marines no existe; somos nosotros los que tenemos que resolver nuestros problemas, y no tenemos otra forma que no sea a través de la participación y el voto”.

