Diputado Omar Ávila: El salario mínimo solo cubre el 8% de la Canasta Alimentaria

“En Venezuela tenemos el doble de pobreza que Chile, una hiperinflación astronómica y un salario que apenas no llega ni a los 7$”

Prensa UViVzla. 25.10.19. El secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela, diputado en la Asamblea Nacional Omar Ávila, ratificó que el colapso del poder adquisitivo nacional y los efectos que han hecho en la calidad de vida del pueblo. En ese orden informó que “a partir de ayer se concretó el anunciado aumento del salario mínimo integral del pasado 14 de octubre, el cual incluye 150.000 BsS de salario mínimo, y 150.000 BsS de bono de alimentación”.

Para los jubilados y pensionados, quedó en 150.000 BsS. El salario mínimo integral, quedó alrededor de 13 dólares mensuales, si se toma en cuenta que para este momento se está cotizando por encima de los 22.200 BsS, y que va a continuar su tendencia al alza, cuando a principios de mes bajó hasta colocarse por debajo de los 18.000”.

“El aumento viene siendo devorado por el incremento de los precios, que han ocurrido “desde el anuncio del ajuste, y que se intensificaron al procederse a los pagos correspondientes”. En tal sentido refirió la importancia y el comportamiento de los precios en la que la “mayor parte de los beneficiados del «aumento» son empleados públicos. Para pagarles, el gobierno genera billetes sin respaldo y sin valor. Los precios subirán tanto en bolívares como en dólares”.

Agregó que “desde este jueves los jubilados y pensionados cobraron sus pensiones y que los que más recibieron en efectivo de los 260 mil BsS que les depositaron, fue apenas 70 mil bolívares que no alcanzan ni para comprar un cartón de huevos, y ya con este retroactivo y comienzo del pago del aumento, el dólar comenzó un alza considerable”.

El parlamentario Omar Ávila, por otro lado, se refirió a las protestas en Bolivia, asociándola al caso de Chile y dijo que “la economía en Bolivia es una de las mejores de Latinoamérica, según el propio FMI y ni hablar de Chile donde la educación es cara, y los servicios públicos ni se diga: En Chile existe apenas un 8% de pobreza, 2% de inflación y el salario es equivalente a 428$”.

“En Venezuela, en cambio, tomando cifras oficiales que recién publicó el BCV, -que sabemos que no están dentro de la realidad-, observamos que tenemos más del doble de pobreza, una hiperinflación astronómica y un salario que apenas no llega ni a los 7$ por ahora”, dijo.

Ávila afirmó que el nuevo salario mínimo integral, solo alcanza para cubrir el 8,06% de la Canasta Básica Alimentaria, así como estimo que el costo de la CBA a la fecha ya ronda los 5 millones de bolívares.

Resaltó que los reclamos en Bolivia son valederos por el voto del pueblo, puesto que “si no hubieran votado, no tuvieran nada que reclamar. Sumado a que si hubiesen ido en unidad, el resultado seguro fuese otro. Ya que Evo logró según resultados oficiales el 46% de los votos”.

Consideró desde Unidad Visión Venezuela que “la unidad es fundamental y agregó que ese partido político insisten que en lugar “de estar llamando a la calle para el próximo 16 de noviembre, Guaidó debería convocar a todos los factores que nos oponemos a este régimen a un Encuentro Nacional de toda la oposición venezolana, como hemos venido reclamando cada vez con mayor insistencia y urgencia, dada la diáspora originada por esta crisis económica, política y social por la cual estamos atravesando Venezuela y que, cada vez, es más grave”.

