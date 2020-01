Diputado Omar Ávila: No hay burbuja que pueda ocultar la realidad de una sociedad arruinada

“El principal obstáculo para el progreso económico en Venezuela es insistir en este modelo socialista arcaico, primitivo y hambreador”

Prensa UViVzla. 04. 01. 20.- Desconcierto en materia económica se percibe, en este año 2020, que inicia con pocas esperanzas y efímeras soluciones para el poder adquisitivo del pueblo trabajador. “La mayoría de los venezolanos comienza el año ganando 2$, esa era la sorpresita a la cual se refería `el conductor de victorias, timonel de sueños, gladiador de mil batallas´”. Fueron las palabras del diputado en la Asamblea Nacional (AN) por el estado Miranda, Omar Ávila.

El legislador se refirió al anuncio de medidas económicas por parte del mandatario actual de Venezuela, Nicolás Maduro, diciendo que “contribuye a las malas expectativas que se tiene sobre el desempeño económico”; que se vislumbran pocas alentadoras para los 366 días correspondientes al año en curso: “Gran error el pre anuncio y la demora del anuncio”.

Ávila, dijo que “los efectos del Petro Aguinaldo se hacen presentes y presionan la subida del dólar que alcanzó este viernes los 73.321,90 bolívares” y añadió que “los negocios reciben Petros, los bancos se los convierten en bolívares y esos bolívares son utilizados para adquirir dólares” razón por la cual “se disparó la divisa, aunado a la falta de expectativas favorables y a la desconfianza en el Bolívar, en el Petro y en el régimen de Maduro”.

Destacó que “#2020AñoDeCrecimientoYProduccion, -hashtag que estaba usando el régimen ayer-, como si una etiqueta en las redes sociales va a borrar la realidad, que no va a haber crecimiento, ni producción; lo que lamentablemente va a seguir creciendo es la miseria y la hambruna en todo el país”.

Asimismo agregó que Nicolás Maduro dijo recientemente, entre otras cosas, que la inflación llegaría a un digito. La realidad es que todos estamos invitados al funeral del billete de 50 mil bolívares.

“Y es que en la última semana lo que quedaba del bolívar se ha depreciado en 50% en relación al dólar. Así que quienes hablaban de que diciembre había sido una muestra de `recuperación económica´ y de `reactivación de la economía´, les dejo esta cifra, 76.493,09 bolívares por dólar”.

Para Ávila, también secretario general nacional del partido Unidad Visión Venezuela, “No hay burbuja que pueda ocultar la realidad de una sociedad arruinada por este modelo socialista. El principal obstáculo para el progreso económico en Venezuela es continuar insistiendo en este modelo arcaico, primitivo y hambreador”.

En palabras del legislador “estamos gobernados por incompetentes. Un gobierno que en apenas tres días tenga una devaluación de 40% de su moneda es para prender las alarmas y hablarle al país. Son unos irresponsables. En un gobierno medianamente decente, con un mínimo de vergüenza todos renunciarían. El país requiere producción, libertad económica, respeto a la propiedad privada”, finalizó.

—

Coordinadora de Prensa

Adriana Valero López

Teléfonos: 04121692154 // 04162155930

Diputado Omar Ávila: No hay burbuja que pueda ocultar la realidad de una sociedad arruinada was last modified: by

En : Política