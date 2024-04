Direcciones de Oficinas Regionales del INTT en el Estado Yaracuy

Nombre Jefe Teléfono Dirección NIRGUA JHONNY ABRAHAM MONTES DE OCA 0254-5720019 SECTOR LAS TUNITAS A 100 METROS DE PRACA COMANDO DE TRANSITO OFICINA EN LINEA CHIVACOA OSWALDO MARTIN KLEMM GUTIERREZ 0251-8830457 AV. PANAMERICANA, ENTRADA DE CHIVACOA, COMANDO DE VIGILANCIA DE TRÁNSITO SAN FELIPE FRANCISCO JAVIER VALLES LÓPEZ 0254-2315171 CALLE 12, ENTRE AV. 15 Y 16, SECTOR CAJA DE AGUA SAN FELIPE.

