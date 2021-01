Directorio de 5G Americas reelige a Igal Elbaz de AT&T como Presidente

BELLEVUE, Washington – Enero de 2021 – La asociación de la industria celular inalámbrica, 5G Americas, anunció hoy que Igal Elbaz, Vicepresidente Senior de Tecnología inalámbrica y de acceso de AT&T fue reelecto como Presidente de la Junta Directiva de 5G Americas para 2021. Barbara Baffer, Vicepresidente de Relaciones Gubernamentales y con la Industria de Ericsson, fue electa para desempeñarse como Tesorera.

“En su primer año de conducción, Igal brindó un liderazgo dinámico significativo a 5G Americas frente al impactante reto global de la pandemia por COVID-19”, afirmó Chris Pearson, Presidente de 5G Americas. “Al capear la tormenta, la vasta experiencia que aportan Igal y Barbara en materia tecnológica, regulatoria y sectorial ayudará a que 5G Americas continúe avanzando las comunicaciones móviles a través de América del Norte, Central y del Sur”.

Elbaz declaró: “Continúo sintiéndome honrado de fungir como Presidente de la Junta Directiva de 5G Americas. Nuestra industria ha adquirido un papel cada vez más central en las vidas de las personas de toda América y del mundo, con patrones de trabajo, educación y movilidad que cambiaron enormemente desde que surgió el COVID-19. 5G Americas tiene un importante papel de liderazgo para desempeñar y permanece comprometida con la transformación de tecnologías en soluciones reales en un ciclo continuo de innovación”.

Barbara Baffer lleva 30 años trabajando en Ericsson en diversos roles, y es actualmente Vicepresidente de Relaciones Gubernamentales y con la Industria, desde cuyo cargo se enfoca en los esfuerzos de defensa regulatoria y legislativa de Ericsson además de liderar el equipo de relaciones gubernamentales y con la industria y las actividades en Washington DC. Además de 5G Americas, ocupa otros cargos de liderazgo en numerosas asociaciones sectoriales vinculadas a la tecnología.

Baffer comentó: “Habiendo sido parte de los esfuerzos de liderazgo sectoriales de 5G Americas durante muchos años, me complace continuar ayudando a los líderes a comprender de qué manera las tecnologías inalámbricas resultan esenciales para mantener conectados a las personas, los datos y las cosas. Ingresamos en un momento de cambios en toda la industria y 5G Americas desempeñará un papel importante de liderazgo en la industria inalámbrica al alcanzarse el potencial máximo de la 5G”.

