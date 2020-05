AT&T empresa matriz de DirecTV Venezuela, alega que las sanciones de EEUU le impiden transmitir canales nacionales «los cuales se requieren bajo la licencia de DirecTV para proporcionar el servicio de televisión de pago en Venezuela». La compañía AT&T Inc. anunció la mañana de este martes 19 de mayo que ha cerrado sus operaciones de DirectTV Latinoamérica en Venezuela, con efecto inmediato. «Las sanciones del gobierno de EE UU a Venezuela han prohibido la transmisión de los canales de Globovisión y Pdvsa, los cuales se requieren bajo la licencia de DirecTV para proporcionar el servicio de televisión de pago en Venezuela», dice el comunicado.

Comunicado

Hoy, AT&T Inc. anunció el cierre de las operaciones de DIRECTV Latin America en Venezuela, con efecto inmediato. Las sanciones del gobierno de Estados Unidos en Venezuela han prohibido la transmisión de los canales de Globovision y PDVSA, ambos requeridos bajo la licencia para ofrecer servicio de TV paga en Venezuela.

Ante la imposibilidad para la unidad de AT&T, DIRECTV, de cumplir con los requisitos legales de ambos paises, AT&T se ha visto forzado a cerrar sus operaciones de TV paga en Venezuela, una decisión tomada por el equipo de liderazgo en Estados Unidos, sin ninguna participación o conocimiento previo del equipo de DIRECTV en Venezuela.

Para los clientes que tengan saldo no utilizado, favor de seguir nuestras cuentas de Facebook, Instagram y Twitter para recibir información próximamente sobre reembolsos. Gracias.

Fuente. https://twitter.com/DIRECTVVE

DirecTV cerró operaciones en Venezuela, Comunicado was last modified: by

En : Economía