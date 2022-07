Disparan y hieren de muerte al ex-Primer Ministro de Japón Shinzō Abe. VIDEO

TOKIO, JAPÓN.- Durante un discurso que realizaba en una de las prefecturas donde estaba de gira realizando un acto político el ex Ministro de Japón Shinzō Abe fue disparado y herido de muerte.

Abe fue llevado al hospital pero no soportó las heridas, que al parecer fueron hechas por una escopeta de fabricación casera, y los disparos realizados por un ex-militar japones.

Disparan y hieren de muerte al ex-Primer Ministro de #Japón Shinzō Abe.

¿Quién es el homicida y porqué llevaba un arma en Japón cuando son totalmente prohibidas?

Se presume que el atacante es un ex-militar de ese país, el mismo se habría presentado en el sitio donde Abe estaban dando un discurso político y fue directamente hacia él y le disparó en dos ocasiones, el arma como se pudo ver en las imágenes es de fabricación casera, por lo que se puede derivar la suposición a que el mismo tirador la habría construido. Este hecho denota que el mismo estuvo preparándose para sus intenciones contra Abe mucho antes del suceso.