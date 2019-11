DISPOSITIVO DE INTELIGENCIA PERMITIRÁ INDEPENDENCIA DE RUFO

Hoy, la literatura médica destaca la historia de Rufo Antonio Chacón Parada, un estudiante tachirense (2003) quien perdió la vista faltando pocos días para graduarse de bachiller, luego de ser herido por dos efectivos de Politachira durante una protesta por falta de gas doméstico en su comunidad ubicada en la Fría, estado Táchira.

A cuatro meses de ese hecho, Rufo cuenta con una luz de esperanza al colocársele las prótesis oculares, en Barcelona España. Según informa el médico tratante en ese país, Miguel Salinas- el siguiente paso es que Rufo lleve las prótesis, las use y que sus cavidades se vayan adaptando a ellas y en un período de tiempo se terminen de fijar. “Desde el punto de vista estético hemos logrado un alto nivel. Todo ha ido perfecto. Hemos conseguido mucho movimiento, lo podemos observar de izquierda a derecha y de arriba, abajo”

Bajo el acompañamiento del presidente de Frigilux de Venezuela Yaser Dagga y de la Fundación de dicha organización, hoy Rufo Chacón luego de perder la vista a sus 16 años de edad cuenta con prótesis oculares y la ilusión de que la ciencia médica le devolverá la vista

Cuando Rufo emprendió su viaje a España, las expectativas del implante de las prótesis oculares dejaron a todos los venezolanos en vilo: todos deseaban saber qué ocurriría con aquel joven, una vez le colocaran el reemplazo ocular. Pero no solo fue eso a Rufo le fue activado el “dispositivo de tecnología asistiva para personas ciegas” el cual le permite leer todo tipo de textos impresos o digitales en voz alta, desde cualquier superficie y en tiempo real, ya sean periódicos, libros, menús en el restaurante, señales, etiquetas de productos o pantalla de teléfonos y de computadoras. Además, Rufo podrá reconocer de manera instantánea productos de consumo e identificar los colores así como el valor de los billetes

Según el testimonio de su mamá Adriana Parada el procedimiento medico de Rufo “ha sido agotador pero satisfactorio – es un cambio que se le ha dado a Rufo, aunque le hacen falta otras operaciones en su rostro. Es emocionante verlo ratificó Parada”

El progreso de Rufo será ahora más alentador. Un dispositivo inteligente le permitirá escuchar lo que sus ojos le impiden leer. Sin duda alguna, la ceguera no es una limitación para dejar de sentir o vivir una realidad y mientras la tecnología avanza esta idea se refuerza más aún.

