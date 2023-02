¡Diveana grita su nombre! en nuevo corte musical

Tras ser tendencia en redes sociales por aparecer con un hombre sin identificación en un hotel de Venezuela, Diveana “La Reina” rompe el silencio y cuenta el nombre del afortunado.

Miguel Fernández es el nombre del modelo que le da el protagonismo y vida a esta bonita historia de la cantante que se rueda en la habitación de un hotel y se aprecia a la cantante con finos besos y jugueteos que profesan puro amor del bueno.

“Voy a gritar tu nombre” es el nuevo sencillo promocional de la internacional merenguera venezolana, mismo que presenta para este inicio de 2023.

El tema formará parte de su nuevo álbum que lanzará en mayo para celebrar a lo grande su cumpleaños, además el álbum lleva por nombre “La Reina”, tal y como se le conoce a Diveana en el mundo artístico.

El tema fue producido musicalmente y arreglado por Edwin García junto al manager de la artista Víctor Pabón, quienes juntos escogieron la letra y le dieron la música con el toque perfecto.

Cabe resaltar que el maestro Edwin García, conocido como «El Espía», es una de las referencias a la hora de hablar de merengue en República Dominicana debido a que ha tenido múltiples nominaciones al Latin GRAMMY® y distinguidos Premios en la Ciudad del Sol y su país natal.

Los músicos que forman parte de este single promocional, son músicos dominicanos que en su mayoría trabajan para el reconocido merenguero Juan Luis Guerra: Juan De La Cruz (Chocolate), en la tambora dominicana, Luis Mojica en las congas, Rafael Carrasco en la güira, Isaias Leclerc y Juan Daniel Montero en el bajo, Manuel «Papo» Matos en la guitarra, Nayade Macea (Naya) en los saxos, Harold Andeliz en las trompetas, José Flete en los trombones y como ingenieros de grabación: Adonis Acosta, Edwin García, Yoel Vivas (Yoelkeys) y en la mezcla el gran Allan Leschorn y Raúl Canela en el máster.

En la composición se distingue el multipremiado compositor catalan español Jaime Rovira, hacedor de grandes éxitos en las que sobresalen «Perdidos», «Ya que te vas a ir», «Atrapada en un Sueño», entre otros.

La canción es una expresión de la sensualidad y el amor que puede sentir una pareja por el otro, y no tener miedo de gritar su nombre a los cuatro vientos para que el mundo entero sepa lo que sienten el uno por el otro

El vídeo fue rodado en Venezuela en la ciudad capital, Caracas; y en el bello litoral del estado La Guaira. Con un equipo de primera liderado por el director Miguel Mardeni de la casa productora: Cygnus Media Group Venezuela, en la asistencia de dirección: Raquel Lacovella, dirección de fotografía: Angel Nieves, jefe de producción: Larry Ferrini, productor de campo: Orlando Solano, asistente de producción: Greiver Ferrini y en la cámara: Carlos Agelvis, post-producción y colorización: Erwin Guerrero y en el making of: Narmarys Mijares y estilismo y maquillaje: Mary Carmen Bonacia.

«Me siento feliz de iniciar este año con música nueva, inédita y de un gran compositor al lado de un equipo grandioso de profesionales en lo musical y visual. El primer sencillo que hicimos de este álbum fue Ladies Night, y ahora venimos con este merengue de la mata, como quien dice, hecho por ese sonido dominicano que en un momento adopté en mis primeras producciones musicales. «Que viva el merengue» es mi slogan para este año que viene cargado de mucha música y más conciertos», concluye Diveana.

El sencillo promocional “Voy a gritar tu nombre” ya está disponible en todas las plataformas digitales.