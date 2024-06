DJ Heresicka lanza su nuevo single titulado «Apocalypticka» con la colaboración de MC Reptile

Prensa Cresta Metalica

Luego de recoger una cosecha de excelentes críticas con el tema Ecclesiasticka, el DJ Heresicka, reconocido productor de música electrónica y DJ venezolano, estrenó el pasado 14 de junio en todas las plataformas digitales su nuevo single, titulado Apocalypticka, que incluye una colaboración explosiva con el renombrado cantante MC Reptile. Este novedoso lanzamiento promete sacudir la escena musical de la electrónica, con su intensidad y su fusión única de ritmos agresivos y tribales, representando además el moombah más pesado grabado hasta la fecha en el país.

La idea de trabajar con MC Reptile surgió en 2023 cuando Heresicka escuchó la colaboración de esta estrella del hip-hop y maestro de ceremonia, con el también venezolano DJ Zardonic, en el tema Bring The Rukus que causó sensación. Esta experiencia revivió su sueño adolescente de trabajar con un MC en un tema de Drum and Bass.

“Al ver que MC Reptile iniciaba su proyecto, no dudé en contactarlo. Enviarle un mensaje a Zardonic fue suficiente para que, al día siguiente, comenzaran a planificar la colaboración. Para ser 100% sincero, Apocalypticka no existiría sin el apoyo de Zardonic, irónicamente siendo un tema de moombahton”, explicó Heresicka.

Vale recordar que el moombahton, es un subgénero de la electrónica que consiste en fusionar el house con el reggaetón; en este sentido el DJ caraqueño se atreve a afirmar que Apocalypticka es «el moombah más pesado hecho en Venezuela». Desafía a cualquiera a encontrar un tema de ese estilo con características similares o más pesado producido en el país: «Envíame un tema de moombahton con estas características, o más pesado, hecho en Venezuela y me quito la máscara”.

“Musicalmente hablando, Apocalypticka es puro caos, con un mínimo de melodías, el tema se caracteriza por su agresividad, ritmo y tribalismo”, enfatizó Heresicka, quien aseguró haber logrado crear una pieza que incita tanto a mover el cuerpo como a sacudir la cabeza. Este lanzamiento marca un hito en la carrera del artista, siendo el primer tema que trabaja con un vocalista. La colaboración no solo cumplió un sueño, sino que también representó un desafío y un gran aprendizaje. «Es un triunfo y el fruto de mucho trabajo», afirmó con orgullo.

Siendo una figura polémica, tanto en imagen como en filosofía, Heresicka considera que la escena electrónica en Venezuela actualmente tiende a quedarse un tanto estancada en el house más festivo y carece de DJs que rompan paradigmas como él o Zardonic: «Es importante vender la movida electrónica como una sola cultura consolidada, con eventos donde se pueda escuchar y bailar House, Drum And Bass, Moombahton, Dubstep, Hardtechno, etc.»

Apocalypticka fue grabado, mezclado y masterizado en el home studio personal de Heresicka, destacando su habilidad y dedicación en cada etapa del proceso creativo, al igual que su calidad como productor de música electrónica.

Pueden escuchar Apocalypticka en las plataformas digitales en los siguientes enlaces:

Sobre DJ Heresicka

Heresicka es un productor y DJ que fusiona de manera original el rock y el metal con la música electrónica. Influenciado por el DJ larense Zardonic, ha capturado la atención de audiencias globales con su enfoque innovador. Su carrera ha sido un constante ascenso, con hitos como su single Ecclesiasticka en 2023, que desafió las convenciones de género, y su EP Ecclesiasticka Remixes con destacados artistas como Kasique, Theressia y Destro5.

