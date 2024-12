DJ Limbo Latino Presenta Nueva Versión en Bachata de «Hallelujah»

Santo Domingo, Rep. Dom. – Tras el reciente éxito de «Lloro Por Ti», el talentoso DJ Limbo Latino regresa con una nueva y emocionante versión en bachata del clásico «Hallelujah». Este lanzamiento promete acelerar tu corazón y hacer bailar tu alma, con una combinación única de ritmos latinos y melodías cautivadoras.

Una Colaboración Internacional

Para esta versión fresca y apasionada de «Hallelujah», DJ Limbo Latino ha unido fuerzas con seis talentosos cantantes de Chile, creando una colaboración que cruza fronteras y une culturas. Los artistas involucrados en este proyecto incluyen:

DJ Limbo Latino (Países Bajos)

(Países Bajos) Dany Suavillo (Chile)

(Chile) Akai Rojas (Chile)

(Chile) Abisag (Chile)

(Chile) Diago (Chile)

(Chile) Eydan Valdés (Chile)

(Chile) Rodriandre (Chile)

Esta nueva versión en bachata de «Hallelujah» ofrece una interpretación emocionante y llena de pasión de un clásico intemporal. Los ritmos de bachata se entrelazan con las voces emotivas de los artistas, creando una experiencia musical que es a la vez conmovedora y vibrante.

«Estoy muy emocionado de colaborar con estos talentosos artistas chilenos y de compartir esta nueva versión con el mundo». comenta DJ Limbo Latino

La nueva versión de «Hallelujah» está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, Apple Music, y YouTube. Los fanáticos de la bachata y de DJ Limbo Latino no querrán perderse esta increíble colaboración que promete convertirse en un éxito instantáneo.

Sobre DJ Limbo Latino

DJ Limbo Latino es conocido por su habilidad para fusionar géneros y crear nuevas experiencias musicales. Con una carrera en ascenso y varios éxitos en su haber, DJ Limbo Latino continúa innovando y llevando la música latina a nuevos horizontes.

Redes sociales de DJ Limbo Latino

DJ LIMBO LATINO | Instagram, Facebook | Linktree

