Dj Limbo Latino y Dany Suavilho Presentan su Nueva Versión Bachata de “Lloro Por Ti»

Han pasado 14 años desde que Enrique Iglesias escribió la emotiva canción “Lloro por ti”. Desde entonces, la canción ha sido reinterpretada en varios géneros, incluyendo un remix con Wisin & Yandel y una versión en salsa por Descemer Bueno. Sin embargo, hasta ahora no había una versión en bachata que capturara la esencia de esta hermosa canción.

Hoy, el DJ holandés Limbo Latino y el cantante chileno Dany Suavilho se enorgullecen de presentar su versión en bachata de “Lloro por ti”. Este proyecto ha sido un desafío emocionante para ambos artistas, quienes han trabajado arduamente para crear una interpretación única y conmovedora.

Dj Limbo Latino, cuyo nombre real es Rob, ha estado involucrado en la música toda su vida. Desde su empresa de alquiler de luz y sonido hasta la mezcla en vivo de bandas y orquestas, Rob ha demostrado su pasión y talento en múltiples facetas de la industria musical. Conocido por su trabajo en la escena latina holandesa, Limbo Latino es un DJ, productor y organizador de eventos de bachata que reside en Maastricht, en la parte más meridional de los Países Bajos. Ha actuado en los mejores escenarios de Holanda, Bélgica, Alemania y en festivales europeos.

Rob también es un bailarín reconocido, lo que le permite entender y sentir la música de una manera única. Desde canciones románticas hasta ritmos más rápidos, su objetivo es siempre el disfrute del público. Con Limbo Latino detrás de los platos, ¡la pista de baile siempre está en fuego!

Desde principios de 2020, Limbo Latino ha incursionado en la producción musical dentro de la escena bachata, comenzando con remezclas y ahora escribiendo y produciendo su propia música. Su trabajo se puede encontrar en todas las plataformas de música como Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, entre otras. Además, es el DJ oficial de la mundialmente famosa “Bachata Sensual Radio”, la estación de radio de bachata número uno.

Dany Suavilho, por su parte, aporta su talento vocal y su pasión por la música latina a esta colaboración. Juntos, han creado una versión de “Lloro por ti” que promete tocar los corazones de los amantes de la bachata en todo el mundo..

