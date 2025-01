DJ Limbo Latino y DJ Lukas El Taz Encenderán las Pistas con su Nuevo Sencillo «Noche De Verano»

Santo Domingo, Rep. Dom. – El dinámico dúo de productores y DJs, DJ Limbo Latino y DJ Lukas El Taz, se complacen en anunciar el lanzamiento de su más reciente sencillo instrumental titulado «Noche De Verano». Esta vibrante salsa captura la esencia y el espíritu electrizante de las cálidas noches estivales, invitando a todos a sumergirse en un viaje musical lleno de ritmo y pasión.

«Noche De Verano» es una fusión magistral de ritmos contagiosos y melodías cautivadoras que reflejan la energía y alegría que caracterizan a las fiestas veraniegas. Con influencias que van desde la salsa clásica hasta elementos modernos, la canción es una oda a las noches llenas de baile, risas y memorias inolvidables bajo el cielo estrellado.

Sobre los Artistas

DJ Limbo Latino, reconocido por su habilidad para combinar ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos, ha estado conquistando escenarios internacionales con su estilo único y su compromiso con la música latina. Su profundo conocimiento de los géneros caribeños y su pasión por innovar lo han posicionado como un referente en la escena musical actual.

Por su parte, DJ Lukas El Taz ha destacado por su versatilidad y creatividad, explorando diferentes géneros y tendencias para producir mezclas que resuenan con audiencias de todas las edades. Su enfoque dinámico y su dedicación a la excelencia musical han hecho de sus presentaciones una experiencia inigualable.

Una Colaboración que Transciende Fronteras

La unión de DJ Limbo Latino y DJ Lukas El Taz en «Noche De Verano» representa la culminación de años de amistad y afinidad musical. Ambos artistas comparten una visión común: revivir y revitalizar la salsa instrumental para las nuevas generaciones. Esta colaboración promete ser el primero de muchos proyectos conjuntos que buscarán enriquecer la cultura musical latina.

«Queríamos crear una pieza que hiciera sentir a la gente el calor y la magia de una noche de verano, sin importar en qué parte del mundo se encuentren.» – DJ Limbo Latino

«La música es un lenguaje universal, y con ‘Noche De Verano’ buscamos conectar corazones y encender almas a través de los ritmos que nos identifican.» – DJ Lukas El Taz

«Noche De Verano» estará disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal y YouTube Music. Los fans podrán disfrutar de una experiencia auditiva de alta calidad que los transportará directamente a la pista de baile.

