“Doble celebración para Maclaw: cumpleaños y estreno de su nuevo tema musical”

Mérida, 20 de agosto de 2021. Tras su más reciente y exitoso lanzamiento “Aguardiente», el reconocido artista merideño, MACLAW, celebra, hoy viernes 20 de agosto su cumpleaños y el estreno oficial de su nuevo sencillo “Matuta”.

Con un sonido muy potente y elementos netamente urbanos, el tema es un reggaeton “de la mata”, con mucha energía y ritmo para bailar.

“Matuta” fue escrito por el propio Daniel (Maclaw) y refiere a la abreviación de la frase del coro “ma’ tu tas’ dura” inspirado en la belleza femenina, en esas mujeres que pasan, llaman la atención y se quedan con todo.

Este sencillo se grabó en “Groovyland”, estudio oficial del sello independiente “Los Sweet Records” en la ciudad de Miami, Florida bajo la producción de David Molho y Sebastian Fernandez, ambos músicos argentinos graduados de la prestigiosa universidad de “Berklee College of Music, en Boston, Massachusetts. Productores con los que maclaw lleva tiempo trabajando.

El beat fue hecho por su paisano “Soteldo Beats” reconocido productor y beat maker venezolano que forma parte de la disquera “Rimas Entertaiment” quien ha trabajado con artistas de la talla de Bad Bunny, Sech, Eladio Carrion, Akapellah, Neutro Shorty, entre otros.

La mezcla y mastering la realizó el colombiano «Diego Contento” productor, compositor e ingeniero de sonido, nominado a los Grammy.

“Matuta” llega a territorio venezolano con el respaldo una vez más de DARIOS PRODUCCIONES PROMOCIONES (@daricontreras7) quien a apoyado a Maclaw desde sus inicios y de seguro pondrá a bailar a más de uno anotándose como otro éxito en la carrera del artista Merideño, hoy, residenciado en Estados Unidos.

Sigue al artista en todas sus redes sociales como @maclawmusic y felicítalo hoy en su día. ¡FELICIDADES DANIEL!

NP por DARÍO CONTRERAS. CI 20.199.506

DARIOS PRODUCCIONES PROMOCIONES

“Doble celebración para Maclaw: cumpleaños y estreno de su nuevo tema musical” was last modified: by

En: Notas de Prensa